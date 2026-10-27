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  4. 21 News Outlets Move Supreme Court Against DPDP Act, Citing Threat to Press Freedom and Investigative Journalism
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 27 October 2026 (17:28 IST)

റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കും മുൻപ് അനുമതി വേണം, പത്രസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വിലങ്ങിടാൻ കേന്ദ്രം, സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ച് മാധ്യമസ്ഥാപനങ്ങൾ

Supreme court
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Tue, 27 Oct 2026 (16:50 IST)
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ന്യൂഡല്‍ഹി : കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ വിവാദപരമായ ഡിജിറ്റല്‍ വ്യക്തിഗത ഡേറ്റാ സംരക്ഷണ നിയമത്തിനെതിരെ (DPDP Act) സുപ്രീം കോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി നല്‍കി  എന്‍.ഡി.ടി.വി, സി.എന്‍.എന്‍-ന്യൂസ് 18 ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള 21 പ്രമുഖ ഡിജിറ്റല്‍ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങള്‍. റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് വ്യക്തികളില്‍ നിന്ന് മുന്‍കൂര്‍ അനുമതി തേടാന്‍ ഈ നിയമം മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരെ നിര്‍ബന്ധിതരാക്കുമെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ ആവശ്യപ്പെടുമ്പൊള്‍ രഹസ്യവിവരങ്ങളുടെ ഉറവിടങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്താന്‍ ഇത് ഇടയാക്കുമെന്നും ഹര്‍ജിക്കാര്‍ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കും.
 
ഡിജിറ്റല്‍ വ്യക്തിഗത ഡേറ്റാ സംരക്ഷണ നിയമത്തിലെ ചില കടുത്ത വ്യവസ്ഥകള്‍ സ്വതന്ത്ര മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തനത്തിന് വിലങ്ങുതടിയാകുമെന്നാണ് ഹര്‍ജിക്കാരുടെ പ്രധാന വാദം. ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഡിജിറ്റല്‍ വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ സംരക്ഷിക്കാനായി മോദി സര്‍ക്കാര്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം പ്രഖ്യാപിച്ച ഡാറ്റ സ്വകാര്യത നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകളെയാണ് ഹര്‍ജിയില്‍ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. മെറ്റ,ഗൂഗിള്‍ തുടങ്ങിയ ഡിജിറ്റല്‍ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകള്‍ക്ക് കര്‍ശന വ്യവസ്ഥകളാണുള്ളത്. എന്നാല്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് ഇളവ് നല്‍കാത്തത് പത്രസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണെന്ന് ഹര്‍ജിക്കാര്‍ വാദിക്കുന്നു. ഡിജിറ്റല്‍ ന്യൂസ് പബ്ലിഷേഴ്‌സ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് (സിഎന്‍പിഎ) ഹര്‍ജി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.
 
ഭരണഘടനയുടെ ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 14 (സമത്വം), ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 19(1)(a) (അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം) എന്നിവ നല്‍കുന്ന മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ് ഈ നിയമമെന്ന് ഡി.എന്‍.പി.എ വാദിക്കുന്നു.
 
ഡി.പി.ഡി.പി ആക്ടിലെ സെക്ഷന്‍ 7, 17(2), 18, 19, 27, 29, 36, 37, 44(3) എന്നിവയും സെക്ഷന്‍ 40 പ്രകാരം രൂപീകരിച്ച ചട്ടങ്ങളിലെ റൂള്‍ 16, 17, 23 എന്നിവ ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും ഹര്‍ജിയില്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പുതിയ നിയമം മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യം. ഗ്രൗണ്ട് റിപ്പോര്‍ട്ടിങ്, വിസില്‍ ബ്ലോവര്‍മാര്‍, ആര്‍ടിഐ ആക്ടിവിസ്റ്റുകള്‍ തുടങ്ങിയവരുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്നും ഇത് മാധ്യമങ്ങളെ ചങ്ങലയില്‍ ഇടുന്ന പോലെയാകുമെന്നും ഹര്‍ജിയില്‍ പറയുന്നു. പുതിയ നിയമം പുതിയ വിവരങ്ങളറിയാനുള്ള അവകാശവും സ്വകാര്യതയും തമ്മിലുള്ള സന്തുലിതാവസ്ഥ തകിടം മറിക്കുന്നതാണെന്നും ഹര്‍ജിയില്‍ പറയുന്നു.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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