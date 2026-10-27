ആക്രമണങ്ങൾ നിർത്താൻ ഹൂതികൾക്ക് മുന്നിൽ 9508 കോടിയുടെ പാക്കേജുമായി സൗദി, ചർച്ചകൾക്ക് പിന്നിൽ ഇറാൻ
സൗദി അറേബ്യയുടെ എണ്ണ ഉത്പാദന കേന്ദ്രങ്ങള്ക്കും വിമാനത്താവളങ്ങള്ക്കും നേരെ ഹൂതി വിമതര് നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങള് പൂര്ണമായും അവസാനിപ്പിക്കാനായി 9508 (100 ബില്യണ് ഡോളര്) കോടിയുടെ സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് സൗദി വാഗ്ദാനം ചെയ്തതായി റിപ്പോര്ട്ട്. ഗള്ഫിലെ നയതന്ത്ര സ്രോതസ്സുകളെ ഉദ്ധരിച്ച് ഇസ്രായേലി ദിനപത്രമായ ഇസ്രായേല് ഹായോം ആണ് വാര്ത്ത പുറത്തുവിട്ടത്.
ഇസ്രായേലിലെയും അമേരിക്കയിലെയും പൊതുതിരെഞ്ഞെടുപ്പുകള് അവസാനിച്ചതും മേഖലയില് ഇറാനുമായുള്ള സംഘര്ഷം രൂക്ഷമായേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. ഇതിനിടയില് ഹൂതി വിമതരും അക്രമണം കടുപ്പിച്ചത് സൗദിയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തില് ഹൂതികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളില് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് നിര്മിക്കാനും മറ്റുമായി പണം നല്കാനുള്ള സന്നദ്ധതയാണ് സൗദി അറിയിച്ചത്. പകരമായി ഹൂതികള് പൂര്ണമായും വെടിനിര്ത്തല് തീരുമാനത്തിലെത്തണമെന്നാണ് നിര്ദേശം.
BREAKING: $1 BILLION FOR A HOUTHI CEASEFIRE? SAUDI REPORT SPARKS CONTROVERSY ???????? SAUDI ARABIA: Saudi has told Iran that the attacks being carried out against Saudi Arabia by the Houthis must be stopped. Saudi Arabia is prepared to provide $1 billion to the Houthis, on the condition that they cease these attacks. ???????? IRAN: No matter how hard we try, it would be very difficult to understand that they would stop attacking Saudi Arabia. ???????? HOUTHIS: You are talking about giving us a billion dollars; even if you were to offer us 10 billion dollars, we still wouldn’t stop, nor would we be intimidated by anyone.— IsraelArmy (@IsraelMilitaryX) October 27, 2026
ചര്ച്ചകളുടെ ഭാഗമായി സൗദി പ്രതിരോധമന്ത്രി ഖാലിദ് ബിന് സല്മാന് രാജകുമാരന് തിങ്കളാഴ്ച ടെഹ്റാനിലെത്തി ഇറാനിയന് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചര്ച്ച നടത്തിയിരുന്നു. പണം കൈമാറിയോ എന്ന കാര്യവും സൗദിയുടെ ഓഫര് ഹൂതികള് സ്വീകരിച്ചോ എന്ന കാര്യത്തിലും വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല. മേഖലയില് ഇറാന്റെ പ്രോക്സികളായാണ് ഹൂതികള് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത് എന്നതിനാലാണ് ഇറാനിലെത്തി സൗദി അധികൃതര് ചര്ച്ചകള് നടത്തിയത്.