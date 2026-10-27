തലങ്ങും വിലങ്ങും അടിയോടടി, അഭിഷേകിന് 35 പന്തിൽ സെഞ്ചുറി; ഇന്ത്യക്ക് 'കൂൾ' ജയം
Abhishek Sharma
ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ മൂന്നാം ട്വന്റി 20 മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് അനായാസ ജയം. ന്യൂസിലൻഡ് ഉയർത്തിയ 199 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ആറ് വിക്കറ്റും 40 പന്തുകളും ശേഷിക്കെ ഇന്ത്യ കൂളായി എത്തി.
അഭിഷേകിന് സെഞ്ചുറി
ഇന്ത്യക്കായി ഓപ്പണറായി ക്രീസിലെത്തിയ അഭിഷേക് ശർമ 35 പന്തുകളിൽ സെഞ്ചുറി നേടി. ക്രീസിലെത്തിയ നിമിഷം മുതൽ കിവീസ് ബൗളർമാരെ തലങ്ങും വിലങ്ങും പ്രഹരിച്ചു. 38 പന്തിൽ 11 സിക്സും ഒൻപത് ഫോറും സഹിതം 113 റൺസാണ് അഭിഷേക് നേടിയത്. മറ്റൊരു ഓപ്പണർ വൈഭവ് സൂര്യവൻശി 19 പന്തിൽ നാല് ഫോറും നാല് സിക്സും സഹിതം 45 റൺസെടുത്തു. സഞ്ജു സാംസൺ വൺഡൗൺ ആയാണ് ക്രീസിലെത്തിയത്. 13 പന്തിൽ രണ്ട് ഫോർ സഹിതം 18 റൺസുമായി മലയാളി താരം പുറത്താകാതെ നിന്നു. 10 പന്തിൽ അഞ്ച് റൺസ് മാത്രമെടുത്ത് പുറത്തായ നായകൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ നിരാശപ്പെടുത്തി.
ഡാരിൽ മിച്ചൽ കിവീസിനായി തിളങ്ങി
52 പന്തിൽ അഞ്ച് ഫോറും അഞ്ച് സിക്സും സഹിതം 89 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന ഡാരിൽ മിച്ചലാണ് കിവീസിന്റെ ടോപ് സ്കോറർ. ഫിൻ അലൻ 25 പന്തിൽ 40 റൺസെടുത്തു. ബെവൻ ജേക്കബ്സ് 23 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 39 റൺസ് നേടി.
തിളങ്ങാതെ ഭുവി
നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യക്കായി രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ കളിച്ച ഭുവനേശ്വർ കുമാർ ഇന്നും നിരാശപ്പെടുത്തി. നാല് ഓവറിൽ 40 വഴങ്ങിയ ഭുവനേശ്വറിന് വിക്കറ്റൊന്നുമില്ല. നാല് ഓവറിൽ 33 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി ഒരു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ അർഷ്ദീപ് സിങ് ആണ് ഇന്ത്യക്കായി ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം നടത്തിയത്. അക്സർ പട്ടേൽ നാല് ഓവറിൽ 36 വഴങ്ങി ഒരു വിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കി.
പരമ്പര
അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുടെ ട്വന്റി 20 പരമ്പര 3-0 ത്തിന് ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കി. രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഇനി പരമ്പരയിൽ ശേഷിക്കുന്നത്. Also Read: ഈ ഡ്രസിനെയാണോ കുറ്റം പറഞ്ഞത്?, വിമർശകർക്ക് അതേ നാണയത്തിൽ മറുപടി നൽകി നസ്റിയ