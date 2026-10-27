സംസ്ഥാനത്ത് പോലീസ് തലപ്പത്ത് വൻ അഴിച്ചുപണി: ഒമ്പത് ഐ.പി.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പുതിയ ചുമതല
തിരുവനന്തപുരം : സംസ്ഥാന പോലീസ് ഭരണസംവിധാനത്തില് വന് അഴിച്ചുപണിയുമായി സര്ക്കാര്. ക്രമസമാധാനം, വിജിലന്സ്, സ്പെഷ്യല് ബ്രാഞ്ച്, സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറേറ്റുകള് എന്നിവയിലെ ഒമ്പത് മുതിര്ന്ന ഐ.പി.എസ് (IPS) ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലംമാറ്റികൊണ്ടാണ് പൊതുഭരണ വകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കിയത്.
കൊല്ലം സിറ്റി പോലീസ് മേധാവിയായി അശ്വതി ജിജിയെ നിയമിച്ചതാണ് പ്രധാന മാറ്റങ്ങളിലൊന്ന്. തിരുവനന്തപുരം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സെന്ട്രല് യൂണിറ്റ്-IV എസ്.പി തസ്തികയില് നിന്നാണ് ഇവരെ കൊല്ലത്തേക്ക് മാറ്റിയത്. കൊല്ലം സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറായിരുന്ന എം. ഹേമലതയെ എറണാകുളം വിജിലന്സ് ആന്ഡ് ആന്റി കറപ്ഷന് ബ്യൂറോ സ്പെഷ്യല് സെല് എസ്.പിയായി മാറ്റി നിയമിച്ചു.
സ്ഥലംമാറ്റപ്പെട്ട മറ്റ് ഐ.പി.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പുതിയ ചുമതലകളും
എം.ജെ. സോജന്: എറണാകുളം വിജിലന്സ് സെന്ട്രല് റേഞ്ച് എസ്.പി (മുമ്പ്: എറണാകുളം വിജിലന്സ് സ്പെഷല് സെല് എസ്.പി)
വി.ജി. വിനോദ്കുമാര്: തിരുവനന്തപുരം സിവില് റൈറ്റ്സ് സംരക്ഷണ വിഭാഗം എസ്.പി (മുമ്പ്: ഇന്ഫര്മേഷന് കമ്യൂണിക്കേഷന് ആന്ഡ് ടെക്നോളജി എസ്.പി)
എ. ഷാഹുല് ഹമീദ് : സ്റ്റേറ്റ് സ്പെഷല് ബ്രാഞ്ച് എസ്.പി - ടെക്നിക്കല് ഇന്റലിജന്സ് (മുമ്പ്: തിരുവനന്തപുരം റേഞ്ച് ഇക്കണോമിക് ഒഫന്സ് വിങ് എസ്.പി)
ദീപക് ധന്ഖര് :സ്പെഷല് ആംഡ് പൊലിസ് (എസ്.എ.പി) കമാന്ഡന്റ് (മുമ്പ്: തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി ഡെപ്യൂട്ടി പൊലിസ് കമീഷണര് - ലോ ആന്ഡ് ഓര്ഡര്-II)
യോഗേഷ് മണ്ടായ: തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി ഡെപ്യൂട്ടി പൊലിസ് കമിഷണര് - ലോ & ഓര്ഡര്-II (മുമ്പ്: എസ്.എ.പി കമാന്ഡന്റ്)
പ്രജീഷ് തോട്ടത്തില്: മലപ്പുറം സ്പെഷല് ഓപറേഷന് ഗ്രൂപ് (എസ്.ഒ.ജി) എസ്.പി (മുമ്പ്: സ്റ്റേറ്റ് സ്പെഷല് ബ്രാഞ്ച് എസ്.പി - അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്)
ശക്തി സിംഗ് ആര്യ : കോഴിക്കോട് സിറ്റി ഡെപ്യൂട്ടി പൊലിസ് കമീഷണര് - ലോ & ഓര്ഡര് ആന്ഡ് ട്രാഫിക്-II (മുമ്പ്: റാപിഡ് റെസ്പോണ്സ് ആന്ഡ് റെസ്ക്യൂ ഫോഴ്സ് കമാന്ഡന്റ്)