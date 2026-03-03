സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ചൊവ്വ, 3 മാര്ച്ച് 2026 (21:22 IST)
കൊച്ചി: സംസ്ഥാനം പ്രീപെയ്ഡ് സ്മാര്ട്ട് മീറ്ററുകളിലേക്ക് മാറുന്നതോടെ വൈദ്യുതി മീറ്റര് വാടക അഞ്ചിരട്ടിയിലധികം വര്ദ്ധിപ്പിക്കാന് കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോര്ഡ് നിര്ദ്ദേശിച്ചു. കേരളത്തില് പ്രീപെയ്ഡ് സ്മാര്ട്ട് മീറ്ററുകളിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായി സിംഗിള് ഫേസ് ഉപഭോക്താക്കള്ക്ക് പ്രതിമാസ മീറ്റര് വാടക 6 രൂപയില് നിന്ന് 31 രൂപയായി ഉയരും. ത്രീ ഫേസ് ഉപഭോക്താക്കള്ക്ക് വാടക പ്രതിമാസം 36 രൂപയായി ഉയരും. നിലവില് രണ്ട് മാസത്തിലൊരിക്കല് നല്കുന്ന വൈദ്യുതി ബില്ലുകളില് മീറ്റര് വാടകയായി 12 രൂപ കാണിക്കുന്നു. പുതിയ നിര്ദ്ദേശം പ്രകാരം, ഇത് സിംഗിള് ഫേസ് ഉപയോക്താക്കള്ക്ക് 62 രൂപയായും ത്രീ ഫേസ് ഉപയോക്താക്കള്ക്ക് 72 രൂപയായും വര്ദ്ധിക്കും. ആദ്യ ഘട്ടത്തില് ഏകദേശം 1.72 ലക്ഷം സര്ക്കാര് ഓഫീസുകളില് സ്മാര്ട്ട് മീറ്ററുകള് സ്ഥാപിച്ചു.
ഈ മാസം മുതല് പുതുക്കിയ വാടക ഈടാക്കാന് തുടങ്ങാനുള്ള നിര്ദ്ദേശം കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണ കമ്മീഷന് സമര്പ്പിച്ചു. നിലവില് എല്ലാ വിഭാഗങ്ങള്ക്കും ഒരേ മീറ്റര് വാടക ഈടാക്കുന്നതിനാല് സര്ക്കാര് ഉപഭോക്താക്കളില് നിന്ന് ഈടാക്കുന്ന അതേ പുതുക്കിയ നിരക്ക് ഗാര്ഹിക ഉപഭോക്താക്കള്ക്കും നല്കേണ്ടിവരും. സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഘട്ടം ഘട്ടമായി പ്രീപെയ്ഡ് സ്മാര്ട്ട് മീറ്ററുകള് സ്ഥാപിക്കും. ആദ്യ ഘട്ടത്തില് സര്ക്കാര് ഓഫീസുകളിലും ഹൈടെന്ഷന് ഉപഭോക്താക്കളിലും ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷം സ്മാര്ട്ട് മീറ്ററുകള് സ്ഥാപിക്കും.
പിന്നീട് സംസ്ഥാനത്തെ 50 ലക്ഷത്തോളം വൈദ്യുതി ഉപഭോക്താക്കളെ സ്മാര്ട്ട് മീറ്ററുകളിലേക്ക് മാറ്റും. നിലവിലുള്ള ഇലക്ട്രിക്കല് മീറ്ററുകളുടെ വില 800 മുതല് 900 രൂപ വരെയാണ്. സ്മാര്ട്ട് മീറ്ററുകള്ക്ക് 3,100 മുതല് 4,700 രൂപ വരെയാണ് വില. ഈ തുക വീണ്ടെടുക്കാന് 8.75 ശതമാനം പലിശ ഉള്പ്പെടെ 31 രൂപയില് തുടങ്ങുന്ന പ്രതിമാസ വാടക നിശ്ചയിക്കാന് ബോര്ഡ് നിര്ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉയര്ന്ന ഉപഭോഗമുള്ള എല്ടി-സിടി ഉപഭോക്താക്കള്ക്ക് പ്രതിമാസ മീറ്റര് വാടക 47 രൂപയായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഴയ നിരക്കുകള് തുടരാന് റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷന് നിലവില് നിര്ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിര്ദ്ദിഷ്ട വാടക വര്ദ്ധനവ് സംബന്ധിച്ച അന്തിമ ഉത്തരവ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഉണ്ടാകമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.