മസാല ബോണ്ട് പണം ഉപയോഗിച്ച് ഭൂമി വാങ്ങിയിട്ടില്ല, ഇഡിയുടെത് ബിജെപിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള രാഷ്ട്രീയ കളി: തോമസ് ഐസക്

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified തിങ്കള്, 1 ഡിസംബര് 2025 (15:32 IST)
മസാല ബോണ്ട് പണം ഉപയോഗിച്ച് ഭൂമി വാങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നും ഇഡിയുടെത് ബിജെപിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള രാഷ്ട്രീയ കളിയെന്നും തോമസ് ഐസക്. തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തപ്പോഴുള്ള കലാപരിപാടിയാണ് മസാല ബോണ്ട് കേസ് കുത്തിപ്പൊക്കിയതെന്നും മുന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്ക് പറഞ്ഞു. മസാല ബോണ്ട വഴി സമാഹരിച്ച് തുക ഉപയോഗിച്ച് ഭൂമി വാങ്ങി എന്നാണ് പുതിയ ആരോപണം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ബിജെപിക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ കളിയാണ് ഇതൊന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
മസാല ബോണ്ട് ഇടപാടില് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്, മുന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് ഉള്പ്പെടെയുള്ളവര്ക്കാണ് എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കാരണം കാണിക്കല് നോട്ടീസ് അയച്ചത്. കിഫ്ബി ധനസമാഹരണം ലക്ഷ്യമിട്ട് നടത്തിയ മസാല ബോണ്ട് ഇടപാടില് വിദേശ നാണ്യ വിനിമയ ചട്ടങ്ങള് ലംഘിച്ചു എന്നായിരുന്നു ഇഡിയുടെ കണ്ടെത്തല്.
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്തിമ റിപ്പോര്ട്ട് മൂന്നുമാസം മുമ്പ് ചെന്നൈയിലെ അഡ്ജ്യൂഡിക്കേറ്റിങ്ങ് അതോറിറ്റിക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു. ഈ റിപ്പോര്ട്ടിന്റെ തുടര്ച്ചയായിട്ടാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് ഉള്പ്പെടെയുള്ളവര്ക്ക് നോട്ടീസ് നല്കിയത്. കേസില് തുടര്നടപടികള് ഉടന് ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയടക്കം 4 എതിര്കക്ഷികളുടെ വാദം കേള്ക്കും. നിയമലംഘനം ഉണ്ടെന്ന് തെളിഞ്ഞാല് നിന്ന് പിഴ ഈടാക്കും. സമാഹരിച്ച തുകയുടെ പരമാവധി 300 ശതമാനം വരെ പിഴയീടാക്കി ഉത്തരവിടാന് സാധിക്കും.