തിരുവല്ലയിലെ അടച്ചിട്ട ധനകാര്യ വായ്പാ സ്ഥാപനത്തില്‍ ഇഡി റെയ്ഡ്; തന്ത്രിയുടെ നിക്ഷേപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സത്യാവസ്ഥ അറിയാന്‍ അന്വേഷണം

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വ്യാഴം, 5 ഫെബ്രുവരി 2026 (18:31 IST)
കൊല്ലം: തിരുവല്ലയിലെ അടച്ചുപൂട്ടിയ ധനകാര്യ വായ്പാ സ്ഥാപനത്തില് എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ (ഇഡി) റെയ്ഡ്. കേരള കോണ്ഗ്രസ് (എം) മുന് പ്രസിഡന്റും നെടുംപറമ്പില് ക്രെഡിറ്റ് സിന്ഡിക്കേറ്റ് ഉടമയുമായ എന് എം രാജുവിന്റെ സ്ഥാപനത്തിലും വീട്ടിലും
രാവിലെയാണ് റെയ്ഡ് ആരംഭിച്ചത്. ശബരിമല തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവര് പണം നിക്ഷേപിച്ചതായി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) സംശയിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണിത്.
നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പിന് സ്ഥാപന ഉടമയായ എന് എം രാജുവിനെ പോലീസ് നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. കണ്ഠരര് രാജീവര് ഈ സ്ഥാപനത്തില് ഏകദേശം 2.5 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിച്ചുവെന്ന സംശയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയതെന്ന് റിപ്പോര്ട്ടുകള് പറയുന്നു. സ്വര്ണ്ണ മോഷണ കേസില് എസ്ഐടി നടത്തിയ ചോദ്യം ചെയ്യലിലാണ് നിക്ഷേപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് പുറത്തുവന്നത്. 152 ശാഖകളുള്ള ഈ സ്ഥാപനം അടച്ചുപൂട്ടുകയും നിക്ഷേപകര്ക്ക് പണം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല് പണം നഷ്ടപ്പെട്ട മറ്റ് നിക്ഷേപകര് പരാതി നല്കിയിട്ടും തന്ത്രി പരാതി നല്കാത്തത് കൂടുതല് സംശയങ്ങള് ഉയര്ത്തുന്നു.
നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പും അതുവഴി നടന്ന കള്ളപ്പണ ഇടപാടുകളുമാണ് ഇഡി പ്രധാനമായും അന്വേഷിക്കുന്നത്. തന്ത്രി നിക്ഷേപിച്ച പണത്തിന്റെ ഉറവിടം, നിക്ഷേപ രീതി എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങള് ശേഖരിക്കും. സ്വര്ണ്ണ മോഷണ കേസുമായി ഈ ഇടപാടുകള്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്നും ഇഡി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.