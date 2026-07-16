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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Thursday, 16 July 2026 (20:38 IST)

വൈദ്യുതി ക്ഷാമത്തെയും പവര്‍ കട്ടുകളെയും രാഷ്ട്രീയവല്‍ക്കരിക്കരുത്: മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ്

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Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Thu, 16 Jul 2026 (20:45 IST)
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തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിലുള്ള വൈദ്യുതി ക്ഷാമത്തെയും നിയന്ത്രണങ്ങളെയും രാഷ്ട്രീയവല്‍ക്കരിക്കരുതെന്ന് വൈദ്യുതി മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ്. ഈ സാഹചര്യം പുതുതായി അധികാരമേറ്റ യുഡിഎഫ് സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലയളവില്‍ ഉണ്ടായതല്ലെന്നും മറിച്ച് രാജ്യമൊട്ടാകെ നേരിടുന്ന വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയുടെ ഭാഗമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മാധ്യമങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ വൈദ്യുതി ആവശ്യം ഏകദേശം 1,000 മെഗാവാട്ട് വരെ കുത്തനെ വര്‍ധിച്ചതായും ഇത് പവര്‍ ഗ്രിഡിന് വലിയ സമ്മര്‍ദ്ദം സൃഷ്ടിക്കുന്നതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. 
 
ഉയര്‍ന്ന താപനിലയും മഴക്കുറവും മൂലം വൈദ്യുതി ഉല്‍പ്പാദനത്തിലുണ്ടായ കുറവാണ് ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് പ്രധാന കാരണമെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പ്രത്യേകിച്ച് വൈകുന്നേരങ്ങളിലെ തിരക്കുള്ള സമയങ്ങളില്‍ (പീക്ക് അവര്‍സ്) അനാവശ്യമായ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം പരമാവധി കുറയ്ക്കണമെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ് പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു. വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കാന്‍ എയര്‍ കണ്ടീഷണറുകള്‍ 25 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസില്‍ ക്രമീകരിക്കാന്‍ അദ്ദേഹം നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. 
 
രാത്രികാലങ്ങളില്‍ അയണ്‍ ബോക്‌സ്, വാട്ടര്‍ പമ്പ് തുടങ്ങിയ ഉയര്‍ന്ന വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും സാധ്യമാകുന്നിടത്തോളം പകല്‍ സമയങ്ങളില്‍ അവ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും മന്ത്രി ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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ശ്രീനു എസ്
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