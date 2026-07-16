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'വീട്ടില് ഭാര്യയും മക്കളുമുണ്ടെന്ന് ഓര്ക്കുക'; വീണ്ടും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രസംഗവുമായി സിപിഎം നേതാവ് എംഎം മണി
ഇടുക്കി: മുഖ്യമന്ത്രിയെയും വനം മന്ത്രിയെയും രൂക്ഷമായി വിമര്ശിച്ച് മുതിര്ന്ന സിപിഎം നേതാവ് എം.എം. മണി. റവന്യൂ ഭൂമി വനം വകുപ്പ് കൈയേറുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് ഇടുക്കി കാഞ്ഞിക്കുഴിയിലെ നഗരംപാറ റേഞ്ച് ഓഫീസിന് മുന്നില് കര്ഷക സംഘം സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുന് മന്ത്രി കൂടിയായ അദ്ദേഹം. പ്രസംഗത്തിനിടെ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അദ്ദേഹം പരസ്യമായി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി.
മാന്യമായി പെരുമാറിയില്ലെങ്കില് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ജീവിതം ഞങ്ങള് ദുസ്സഹമാക്കും. അങ്ങനെയെങ്കില് നിയമം കൈയിലെടുക്കേണ്ടി വരും. വീട്ടില് ഭാര്യയും മക്കളുമുണ്ടെന്ന കാര്യം ഉദ്യോഗസ്ഥര് ഓര്ക്കണം. ഏകദേശം 150 വര്ഷം മുമ്പ് അതൊരു വനപ്രദേശമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കാന് ധൈര്യപ്പെടരുത്. മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോണിന്റെ പിതാവിന് ഒരു പ്രതിച്ഛായ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പ്രതിച്ഛായ തകര്ക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലത്. മുഖ്യമന്ത്രിയെ നേരിടാന് സെക്രട്ടേറിയറ്റില് എത്താന് പോലും ഞങ്ങള് ധൈര്യം കാണിക്കും. എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്.
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മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ചേംബറില് നടന്ന ചടങ്ങില് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന് ടിക്കറ്റ് പ്രകാശനം നിര്വ്വഹിച്ചു. ചടങ്ങില് നികുതി വകുപ്പ് അഡീഷണല് ചീഫ് സെക്രട്ടറി കെ.ആര്. ജ്യോതിലാല്, ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് ഡയറക്ടര് അഞ്ജു കെ.എസ്, അഡീഷണല് ഡയറക്ടര്മാരായ ഷാജു പി.എ, അനില്കുമാര് കെ.എസ് എന്നിവര് പങ്കെടുത്തു.