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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Thursday, 16 July 2026 (20:31 IST)

'വീട്ടില്‍ ഭാര്യയും മക്കളുമുണ്ടെന്ന് ഓര്‍ക്കുക'; വീണ്ടും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രസംഗവുമായി സിപിഎം നേതാവ് എംഎം മണി

എം എം മണി, തദ്ദേശ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ്, കേരളം തിരെഞ്ഞെടുപ്പ്,കേരളവാർത്ത,MM Mani,Local body elections,Kerala elections, Kerala News
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Thu, 16 Jul 2026 (20:37 IST)
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ഇടുക്കി: മുഖ്യമന്ത്രിയെയും വനം മന്ത്രിയെയും രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ച് മുതിര്‍ന്ന സിപിഎം നേതാവ് എം.എം. മണി. റവന്യൂ ഭൂമി വനം വകുപ്പ് കൈയേറുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് ഇടുക്കി കാഞ്ഞിക്കുഴിയിലെ നഗരംപാറ റേഞ്ച് ഓഫീസിന് മുന്നില്‍ കര്‍ഷക സംഘം സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുന്‍ മന്ത്രി കൂടിയായ അദ്ദേഹം. പ്രസംഗത്തിനിടെ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അദ്ദേഹം പരസ്യമായി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി.
 
മാന്യമായി പെരുമാറിയില്ലെങ്കില്‍ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ജീവിതം ഞങ്ങള്‍ ദുസ്സഹമാക്കും. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ നിയമം കൈയിലെടുക്കേണ്ടി വരും. വീട്ടില്‍ ഭാര്യയും മക്കളുമുണ്ടെന്ന കാര്യം ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഓര്‍ക്കണം. ഏകദേശം 150 വര്‍ഷം മുമ്പ് അതൊരു വനപ്രദേശമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കാന്‍ ധൈര്യപ്പെടരുത്. മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോണിന്റെ പിതാവിന് ഒരു  പ്രതിച്ഛായ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പ്രതിച്ഛായ തകര്‍ക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലത്. മുഖ്യമന്ത്രിയെ നേരിടാന്‍ സെക്രട്ടേറിയറ്റില്‍ എത്താന്‍ പോലും ഞങ്ങള്‍ ധൈര്യം കാണിക്കും. എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്.
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ശ്രീനു എസ്
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