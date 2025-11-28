സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിനും
സമീപത്തുള്ള
ശ്രീലങ്കന്
തീരത്തിനും
മുകളിലായി
സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന
അതി തീവ്ര ന്യൂനമര്ദ്ദം
(Deep Depression
) ഡിറ്റ് വാ ( Ditwah
) ചുഴലിക്കാറ്റായി ശക്തിപ്രാപിച്ചു. വടക്ക്-വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് ദിശയില് സഞ്ചരിച്ചു തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടല് വഴി നവംബര്
30
രാവിലെയോടെ
വടക്കന് തമിഴ്നാട്പുതുച്ചേരി,തെക്കന് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തീരത്തേക്ക് നീങ്ങാന് സാധ്യത.
കേരളത്തില് അടുത്ത 5
ദിവസം
നേരിയ / ഇടത്തരം മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. നവംബര്
27
മുതല് 29 വരെ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യത.
കള്ളക്കടല് പ്രതിഭാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി നാളെ രാത്രി 11.30 വരെ കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരം (കാപ്പില് മുതല് പൊഴിയൂര് വരെ), കൊല്ലം (ആലപ്പാട്ട് മുതല് ഇടവ വരെ), കോഴിക്കോട് (ചോമ്പാല എഒ മുതല് രാമനാട്ടുകര വരെ) ജില്ലകളിലെ തീരങ്ങളില് 0.4 മുതല് 0.7 മീറ്റര് വരെയും; ഇന്ന് (നവംബര് 28) രാത്രി 11.30 വരെ
കന്യാകുമാരി തീരങ്ങളില് 0.9 മുതല് 1.0 മീറ്റര് വരെയും
ഉയര്ന്ന തിരമാലകള് കാരണം കടലാക്രമണത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ദേശീയ സമുദ്രസ്ഥിതിപഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.
കടലാക്രമണത്തിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും തീരദേശവാസികളും ജാഗ്രത പാലിയ്ക്കുക.
1. കടല്ക്ഷോഭം രൂക്ഷമാകാന് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് അപകട മേഖലകളില് നിന്ന് അധികൃതരുടെ നിര്ദേശാനുസരണം മാറി താമസിക്കണം.
2. ചെറിയ വള്ളങ്ങളും ബോട്ടുകളും കടലിലേക്ക് ഇറക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.
3. കള്ളക്കടല് പ്രതിഭാസത്തിനും ഉയര്ന്ന തിരമാലക്കും സാധ്യതയുള്ള ഘട്ടത്തില് കടലിലേക്ക് മത്സ്യബന്ധന യാനങ്ങള് ഇറക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അപകടകരമാണ് കരയ്ക്കടുപ്പിക്കുന്നതും. ആയതിനാല് തിരമാല ശക്തിപ്പെടുന്ന ഘട്ടത്തില് കടലിലേക്ക് ഇറക്കുന്നതും കരയ്ക്കടുപ്പിക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.