വ്യാഴം, 27 നവം‌ബര്‍ 2025
ശബരിമലയില്‍ ഗുരുതരമായ വീഴ്ച; വഴിപാടിനുള്ള തേന്‍ ഫോര്‍മിക് ആസിഡ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന കണ്ടെയ്‌നറുകളില്‍

ഫോര്‍മിക് ആസിഡ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന കണ്ടെയ്‌നറുകളിലാണ് തേന്‍ എത്തിച്ചതെന്ന് കണ്ടെത്തി.

Sabarimala Rush Live, Sabarimala News, Sabarimala Kerala
Sabarimala
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വ്യാഴം, 27 നവം‌ബര്‍ 2025 (17:20 IST)
ശബരിമലയിലെ വഴിപാടുകള്‍ക്കായി തേന്‍ എത്തിക്കുന്നതില്‍ ഗുരുതരമായ വീഴ്ച കണ്ടെത്തി. കരാര്‍ നല്‍കിയ കമ്പനി ഫോര്‍മിക് ആസിഡ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന കണ്ടെയ്‌നറുകളിലാണ് തേന്‍ എത്തിച്ചതെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഇത് ദേവസ്വം വിജിലന്‍സിന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടു. വിജിലന്‍സ് റിപ്പോര്‍ട്ടിനെ തുടര്‍ന്ന് തേന്‍ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. പമ്പയിലെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ലാബില്‍ പരിശോധന നടത്തുന്നതില്‍ വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ശബരിമലയില്‍ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ റെയ്ഡ്‌കോയാണ് തേന്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. പഴയ സ്റ്റോക്കില്‍ നിന്നുള്ള തേന്‍ അഭിഷേകം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പൂജകള്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു. പമ്പയിലെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ലാബിലെ ഗവേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഗുരുതരമായ വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായി വിജിലന്‍സ് കണ്ടെത്തി. പമ്പയിലെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ലാബില്‍ നടത്തിയ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള്‍ സന്നിധാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്.

വിജിലന്‍സിന്റെ കണ്ടെത്തലുകള്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്ന് റെയ്ഡ്‌കോയ്ക്ക് കാരണം കാണിക്കല്‍ നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ശബരിമല എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസര്‍ ഒ ജി ബൈജു മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. മറുപടി ലഭിച്ച ശേഷം തുടര്‍നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. കണ്ടെയ്‌നറുകളില്‍ കൂടുതല്‍ പരിശോധനകള്‍ നടത്തും. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വിജിലന്‍സ് പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. പ്രാഥമിക റിപ്പോര്‍ട്ട് മാത്രമാണ് ഇപ്പോള്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.


