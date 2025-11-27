രേണുക വേണു|
Rahul Mamkootathil: ലൈംഗികാരോപണങ്ങള് നേരിടുന്ന രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് എംഎല്എയ്ക്കെതിരെ പരാതിയുമായി അതിജീവിത. ലൈംഗികചൂഷണത്തിനു ഇരയായെന്നു കാണിച്ച് യുവതി മുഖ്യമന്ത്രിക്കു പരാതി നല്കി.
ബന്ധുക്കള്ക്കൊപ്പം സെക്രട്ടറിയറ്റിലെത്തി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് നേരിട്ടാണ് യുവതി പരാതി നല്കിയത്. ഡിജിറ്റല് തെളിവുകള് അടക്കം യുവതി കൈമാറിയെന്നാണ് വിവരം. വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റ് സ്ക്രീന്ഷോട്ടുകള്, കോള് റെക്കോര്ഡിങ് തുടങ്ങിയ ഡിജിറ്റല് തെളിവുകളില് ഉണ്ടെന്നാണ് വിവരം. കേസെടുത്ത് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ ഉടന് ചോദ്യം ചെയ്യും.
വിവാഹ വാഗ്ദാനം നല്കി ലൈംഗികചൂഷണം നടത്തുകയും, പിന്നീട് ഗര്ഭഛിദ്രത്തിന് നിര്ബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതുള്പ്പെടെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളാണ് പരാതിയിലുള്ളത്. തനിക്കെതിരെ വ്യക്തിഹത്യ നടക്കുന്നതായും യുവതി പരാതിപ്പെട്ടു.
യുവതിക്കും ഗര്ഭസ്ഥശിശുവിനും നേരെ മാങ്കൂട്ടത്തില് കൊലവിളി നടത്തുന്നതിന്റെയും ഗര്ഭഛിദ്രത്തിന് നിര്ബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റുകളും ശബ്ദരേഖകളും പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഇവയൊന്നും രാഹുല് ഇതുവരെ നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല.