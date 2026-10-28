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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 28 October 2026 (10:57 IST)

സംസ്ഥാനം വീണ്ടും ഇരുട്ടിലേക്ക് പോയേക്കും, ഹിമാചലിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി വാങ്ങൽ തീരുമാനമായില്ല, നവംബറിൽ ലോഡ്ഷെഡിങ് ആശങ്ക

യൂണിറ്റിന് 14.5 രൂപയാണ് ഹിമാചല്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

Kerala power crisis
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Wed, 28 Oct 2026 (10:59 IST)
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ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നവംബറില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും ലോഡ് ഷെഡിങ് വന്നേക്കുമെന്ന് ആശങ്ക. ഹിമാചലില്‍ നിന്നും വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്ന കാര്യത്തില്‍ നിലവില്‍ തീരുമാനമാവാത്തതാണ് നിലവിലെ പ്രതിസന്ധി. ഇതിനായി സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി തേടിയിരിക്കുകയാണ്. യൂണിറ്റിന് 14.5 രൂപയാണ് ഹിമാചല്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. വില 12.50 രൂപയിലേക്ക് കുറയ്ക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കെഎസ്ഇബി. ഇതുവരെ റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷന്റെ അനുമതിക്ക് അപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി ലഭിച്ച ശേഷം അപേക്ഷിക്കാനാണ് കെഎസ്ഇബി നീക്കം.
 
 ടെണ്ടറുകള്‍ വിളിച്ചിട്ടും പീക്ക് അവറില്‍ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് കരാറുകാരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അടുത്തമാസം പീക്ക് അവര്‍ കമ്മി 738 മെഗാവാട്ട് വരെയാണ്. 864 മെഗാവാട്ട് മുതല്‍ 1280 മെഗാവാട്ട് വരെയാണ് ഹിമാചല്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. മെയ് വരെയാണ് ഹിമാചാല്‍ വൈദ്യുതി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്.
 
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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