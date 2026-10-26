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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 26 October 2026 (12:05 IST)

ചേരാനെല്ലൂർ വാഹനാപകടം: ജഡ്ജിയെ പ്രതിചേർത്തു, ജുഡീഷ്യറിക്ക് അവമതിപ്പുണ്ടാക്കിയെന്ന് ഹൈക്കോടതി

മോട്ടോര്‍ ആക്‌സിഡന്റ് ക്ലെയിം ട്രിബ്യൂണല്‍ ജഡ്ജിയുടെ മകനാണ് വാഹനാപകടം ഉണ്ടാക്കിയത്.

Kerala Highcourt
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Mon, 26 Oct 2026 (12:01 IST)
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ചേരാനെല്ലൂരില്‍ ജഡ്ജിയുടെ പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത മകന്‍ ഓടിച്ച കാര്‍ ഇടിച്ച് സ്‌കൂട്ടര്‍ യാത്രക്കാരന്‍ മരിച്ച സംഭവത്തില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് തേടി ഹൈക്കോടതി. സംഭവം ജുഡീഷ്യറിക്ക് അവമതിപ്പുണ്ടായെന്ന് വിലയിരുത്തിയാണ് ഹൈക്കോടതി റിപ്പോര്‍ട്ട് തേടിയത്. വാഹനത്തിന്റെ ആര്‍ സി ഓണര്‍ ജഡ്ജിയാണോയെന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണെന്നും അതിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിച്ചശേഷം ജഡ്ജിയെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്‌തേക്കുമെന്നുമാണ് വിവരം.
 
 മോട്ടോര്‍ ആക്‌സിഡന്റ് ക്ലെയിം ട്രിബ്യൂണല്‍ ജഡ്ജിയുടെ മകനാണ് വാഹനാപകടം ഉണ്ടാക്കിയത്. അപകടത്തില്‍ സ്‌കൂട്ടര്‍ യാത്രക്കാരനായ തട്ടുക്കട നടത്തിയിരുന്ന ജയബാലകൃഷ്ണനാണ് മരിച്ചത്. സംഭവത്തില്‍ ജഡ്ജിയെ പ്രതിചേര്‍ക്കാന്‍ മടിച്ച പോലീസ് നിലപാടില്‍ വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. ഹൈക്കോടതി റിപ്പോര്‍ട്ട് തേടിയതോടെ പോലീസ് കേസില്‍ ജഡ്ജിയെ പ്രതിചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്.
 
അപകടവിവരമറിഞ്ഞ് ജയബാലകൃഷ്ണന്റെ ബന്ധുക്കളെത്തിയപ്പോള്‍ ധാര്‍ഷ്ട്യത്തോടെയായിരുന്നു 17കാരന്റെ പിതാവ് പ്രതികരിച്ചത്. നീ എന്നെ നിയമം പഠിപ്പിക്കരുതെന്നായിരുന്നു പ്രതിയുടെ അച്ഛനായ ജഡ്ജിയുടെ മറുപടി. വാഹനാപകടം നടന്നതിന് ശേഷം പ്രതിയുടെ പിതാവ് ജഡ്ജിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോള്‍ പോലീസിന്റെ സമീപനം മാറിയതായി ജയപാലകൃഷ്ണന്റെ സഹോദരന്‍ പറയുന്നു. സംഭവത്തില്‍ ജഡ്ജിക്കെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന് ബന്ധുക്കള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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