ഇഡിയെ ചുരുട്ടികെട്ടി സുപ്രീം കോടതി, സതീശൻ സർക്കാരിനും വിമർശനം; പിണറായിക്കെതിരായ അന്വേഷണം തടഞ്ഞു
Pinarayi Vijayan
കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസിയായ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനെയും വി.ഡി.സതീശൻ സർക്കാരിനെയും ചുരുട്ടികെട്ടി സുപ്രീം കോടതി. രാഷ്ട്രീയ ലാക്കോടെ പിണറായി വിജയനെതിരെ നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങളെ പരമോന്നത കോടതി ചോദ്യം ചെയ്തു. സിഎംആർഎൽ - എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാട് കേസിൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ പിണറായി വിജയനെതിരായ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം കോടതി തടഞ്ഞു. കേസ് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വീണ്ടും പരിഗണിക്കണമെന്നാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദേശം.
ഒരാഴ്ചത്തേക്കാണ് അന്വേഷണം സ്റ്റേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും മുൻപ് ആരോപണ വിധേയരെ കേൾക്കാൻ പോലും തയ്യാറാകാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു. ആരോപണ വിധേയരെ കേൾക്കണമെന്ന പിണറായി വിജയന്റെ വാദം സുപ്രീം കോടതി പൂർണമായി അംഗീകരിച്ചു.
സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യൽ വേഗതയെ കോടതി കണക്കിനു പരിഹസിച്ചു. ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിൽ പരസ്പര വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ജോയ് മാല ബാഗ്ചി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അന്വേഷണം നിയമപരിധി കടക്കരുതെന്നും സുപ്രീം കോടതി നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. Also Read: Smriti Mandhana: 'ഇതാണ് റിയൽ ക്യാപ്റ്റൻ'; ഏഴ് വിക്കറ്റ് പോയിട്ടും ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങാതെ മന്ഥന