തിങ്കള്‍, 11 മെയ് 2026
64 കാരനെ മരത്തില്‍ കെട്ടിയിട്ട് ക്രൂരമായി മര്‍ദ്ദിച്ചു; അഞ്ച് പേര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു

ശ്രീനു എസ്| Last Modified തിങ്കള്‍, 11 മെയ് 2026 (11:23 IST)
ആലപ്പുഴ: പാണാവള്ളിയില്‍ വൃദ്ധനെ കെട്ടിയിട്ട് ക്രൂരമായി മര്‍ദ്ദിച്ച കേസില്‍ ഒരു കുടുംബത്തിലെ അഞ്ച് പേര്‍ക്കെതിരെ പൂച്ചക്കല്‍ പോലീസ് കേസെടുത്തു. തൃച്ചാട്ടുകുളം സ്വദേശി വിജയന്‍ (64) എന്നയാളാണ് ഏറെക്കാലമായി നിലനില്‍ക്കുന്ന തര്‍ക്കത്തെ തുടര്‍ന്ന് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. മെയ് 7 ന് രാത്രി നടന്ന സംഭവം ആക്രമണത്തിന്റെ വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് പുറത്തുവന്നത്. എഫ്ഐആര്‍ പ്രകാരം, അയല്‍ക്കാരനായ സത്താറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാല് കുടുംബാംഗങ്ങളും വിജയനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിന്ന് അവരുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചു കൊണ്ടുപോയി.

തുടര്‍ന്ന് അവര്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസ്ത്രങ്ങള്‍ അഴിച്ചുമാറ്റി, ഒരു തെങ്ങില്‍ കെട്ടിയിട്ട് മര്‍ദിച്ചു. രക്ഷിക്കാന്‍ ഓടിയെത്തിയ വിജയന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും സംഘം ആക്രമിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. ഗുരുതരമായ പരിക്കുകളോടെ വിജയന്‍ ഇപ്പോള്‍ ചികിത്സയിലാണ്. ഒരേ കക്ഷികള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട മുമ്പ് നടന്ന ഒരു ആക്രമണ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൈരാഗ്യമാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രതികള്‍ ഇപ്പോള്‍ ഒളിവിലാണ്. വൈറലായ ദൃശ്യങ്ങള്‍ വ്യാപകമായ പൊതുജന പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായതോടെ പ്രതികളെ പിടികൂടാന്‍
പോലീസ് തിരച്ചില്‍ ഊര്‍ജിതമാക്കി.


