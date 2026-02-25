ബുധന്‍, 25 ഫെബ്രുവരി 2026
കൊച്ചിയില്‍ ഭിന്നശേഷിക്കാരനെ പ്രലോഭിപ്പിച്ച് ഹോട്ടല്‍ മുറിയിലെത്തിച്ചു; ലൈംഗിക ബന്ധത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടാന്‍ വിസമ്മതിച്ചതിന് ക്രൂരമായ മര്‍ദ്ദനം

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ബുധന്‍, 25 ഫെബ്രുവരി 2026 (20:15 IST)
കൊച്ചി: ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ യുവാവിനെ ഹോട്ടല്‍ മുറിയിലേക്ക് പ്രലോഭിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോയി ഒരു സ്ത്രീയും കൂട്ടാളികളും ചേര്‍ന്ന് ക്രൂരമായി മര്‍ദ്ദിച്ചു. ലൈംഗിക ബന്ധത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടാന്‍ വിസമ്മതിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇയാള്‍ക്ക് ക്രൂരമായ മര്‍ദ്ദനമേറ്റതായി എഫ്ഐആറില്‍ പറയുന്നു.
ആക്രമണത്തില്‍ യുവാവിന്റെ വാരിയെല്ലിന് പൊട്ടലുണ്ടായതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. ആക്രമണത്തിനിരയായത് കൊല്ലം സ്വദേശിയായ ഭിന്നശേഷിക്കാരനാണ്. ഹണി ട്രാപ്പില്‍ കുടുക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ആക്രമണം നടന്നതെന്ന് പോലീസ് സംശയിക്കുന്നു. ഫെബ്രുവരി 22 ന് വൈകുന്നേരം 6.30 ഓടെയാണ് സംഭവം.

കടവന്ത്ര ജംഗ്ഷനു സമീപമുള്ള ഒരു ഹോട്ടലിലേക്ക് ആളെ വിളിച്ചുവരുത്തി. സഫ്‌ന എന്ന സ്ത്രീയും കൂട്ടാളികളും ലൈംഗിക ബന്ധത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടാന്‍ നിര്‍ബന്ധിച്ചതായും വിസമ്മതിച്ചപ്പോള്‍ അവര്‍ അയാളെ ക്രൂരമായി മര്‍ദ്ദിച്ചതായും പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഇരയെ വസ്ത്രം മാറ്റി മുഖത്ത് ആവര്‍ത്തിച്ച് അടിച്ചതായും പരാതിയില്‍ പറയുന്നു. രണ്ടാം പ്രതി ടോര്‍ച്ച് ഉപയോഗിച്ച് കൈപ്പത്തിയില്‍ അടിച്ചതായും ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.

മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാവുന്ന ഗുരുതരമായ പീഡനമാണ് ഇരയ്ക്ക് സംഭവിച്ചതെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുകയും രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഒന്നാം പ്രതിയായ സഫ്‌ന നിലവില്‍ ഒളിവിലാണ്.


