ചൊവ്വ, 17 ഫെബ്രുവരി 2026
കേരള നിയമസഭയില്‍ ബിജെപിയുടേത് വലിയ ലക്ഷ്യം; സീറ്റ് ലഭിച്ച നേതാക്കള്‍ മണ്ഡലങ്ങളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ പാര്‍ട്ടി നിര്‍ദ്ദേശം

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ചൊവ്വ, 17 ഫെബ്രുവരി 2026 (21:26 IST)
തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി നിര്‍ണ്ണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചര്‍ച്ചകള്‍ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലാണ്. ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷ നല്‍കുന്ന സീറ്റുകളില്‍ ഏകദേശ ധാരണയില്‍ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉടന്‍ ആവശ്യമില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പട്ടികയോടൊപ്പം കേരളത്തിലെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളെയും പ്രഖ്യാപിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, സീറ്റ് ലഭിച്ച നേതാക്കള്‍ മണ്ഡലങ്ങളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ പാര്‍ട്ടി നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

നേമം മണ്ഡലത്തില്‍ ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍ ജനവിധി തേടുമ്പോള്‍, മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരന്‍ കഴക്കൂട്ടത്തും കെ സുരേന്ദ്രന്‍ മഞ്ചേശ്വരത്തും മത്സരിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. കാട്ടാക്കടയില്‍ മുതിര്‍ന്ന നേതാവ് പി കെ കൃഷ്ണദാസിനെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായി പരിഗണിക്കുന്നു, പാലായില്‍ എന്‍ഡിഎ സഖ്യകക്ഷിയായ ഷോണ്‍ ജോര്‍ജിനെ പരിഗണിക്കുന്നു. തിരുവല്ലയില്‍ അനൂപ് ആന്റണിയും ചെങ്ങന്നൂരില്‍ സന്ദീപ് വചസ്പതിയും മത്സരിക്കുമെന്ന് സൂചന. മുന്‍ മിസോറാം ഗവര്‍ണര്‍ കുമ്മനം രാജശേഖരന്‍ ആറന്മുള മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്ന് ജനവിധി തേടും. സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളെ ധാരണയായ പ്രധാനപ്പെട്ട മണ്ഡലങ്ങളാണിവ.

വട്ടിയൂര്‍ക്കാവില്‍ മുന്‍ ഡിജിപി ആര്‍. ശ്രീലേഖയുടെ പേര് സജീവമായി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ഉടന്‍ തന്നെ ഇക്കാര്യത്തില്‍ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കും. ശ്രീലേഖ മത്സരരംഗത്തില്ലെന്ന് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. കരമന ജയനും ചെങ്കല്‍ രാജശേഖരന്‍ നായരുമാണ് തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തില്‍ കൂടുതല്‍ പരിഗണനയിലുള്ള സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികള്‍. എം.ടി. രമേശിന്റെ പേര് തൃശൂരില്‍ കേള്‍ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അപ്രതീക്ഷിത സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. ശോഭ സുരേന്ദ്രന്‍ കായംകുളത്തോ പാലക്കാടോ മത്സരിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. എറണാകുളത്ത് ട്വന്റി20ക്ക് ചില സീറ്റുകള്‍ നല്‍കാന്‍ ബിജെപി തീരുമാനിച്ചു.

തൃപ്പൂണിത്തുറയിലും ആലുവയിലും ബിജെപി നേരിട്ട് മത്സരിക്കും. എന്‍ഡിഎ സഖ്യകക്ഷി നേതാക്കളായ തുഷാര്‍ വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെയും സാബു ജേക്കബിന്റെയും സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിത്വത്തില്‍ കേന്ദ്ര നേതൃത്വവുമായി കൂടിയാലോചിച്ച ശേഷം അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുമെന്ന് പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി.


