മന്ത്രി വി ശിവന്‍കുട്ടിക്കെതിരെ ഔദ്യോഗിക പദവി ദുര്‍വിനിയോഗത്തിന് ബിജെപി പരാതി നല്‍കി

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വെള്ളി, 27 മാര്‍ച്ച് 2026 (15:11 IST)
തിരുവനന്തപുരം: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം ദുരുപയോഗം ചെയ്തതായി ആരോപിച്ച് കേരള വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയും നേമത്തെ എല്‍ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയുമായ വി. ശിവന്‍കുട്ടിക്കെതിരെ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസര്‍ക്ക് പരാതി നല്‍കി. നേമം മണ്ഡലത്തിന്റെ ബിജെപി നിയമ ചുമതലയുള്ള അഡ്വ. പ്രകാശ് ആര്‍.സി. ആണ് പരാതി നല്‍കിയത്. ശിവന്‍കുട്ടി തന്റെ ഔദ്യോഗിക പദവി ഉപയോഗിച്ച് മണ്ഡലത്തിലുടനീളം കത്തുകള്‍ വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് വോട്ടര്‍മാരുടെ പിന്തുണ തേടിയെന്നും ഇത് മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിന്റെ ലംഘനമാകാമെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

മന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക ലെറ്റര്‍ഹെഡില്‍ പിന്തുണയും സഹായവും അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്ന കത്തുകള്‍ വീടുകളില്‍ വിതരണം ചെയ്തതായി ഹര്‍ജിയില്‍ പറയുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി സര്‍ക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയവിനിമയം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അന്യായമായ നേട്ടം സൃഷ്ടിക്കുകയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ ലംഘിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പരാതിക്കാരന്‍ വാദിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചുകഴിഞ്ഞാല്‍ വോട്ടര്‍മാരെ സ്വാധീനിക്കാന്‍ ഔദ്യോഗിക യന്ത്രങ്ങളോ സര്‍ക്കാര്‍ വിഭവങ്ങളോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം വിലക്കുന്നു. വിഷയത്തില്‍ ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ബിജെപി റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ആരോപണങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടിയായി ശിവന്‍കുട്ടി താന്‍ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. പരാതിയില്‍ പറയുന്നതുപോലെ സംസ്ഥാന ചിഹ്നമുള്ള ഒരു ഔദ്യോഗിക ലെറ്റര്‍ഹെഡും താന്‍ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വ്യക്തിപരമായാണ് കത്തുകള്‍ അയച്ചതെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഭാവി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി പിന്തുണ തേടി മണ്ഡലത്തിലെ പ്രധാന വ്യക്തികള്‍ക്ക് മാര്‍ച്ച് 6 ന് കത്തുകള്‍ നല്‍കിയതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം മാര്‍ച്ച് 15 ന് മാത്രമാണ് പുറപ്പെടുവിച്ചതെന്നും ഇത് മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുന്നതിന് മുമ്പാണ് ആശയവിനിമയം നടന്നതെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും ശിവന്‍കുട്ടി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പരാതി അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് തള്ളിക്കളഞ്ഞ മന്ത്രി തന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നിയമപരമായ പരിധിക്കുള്ളിലാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു.


