ശനി, 11 ഒക്‌ടോബര്‍ 2025
മീശമാധവന്‍ അവാര്‍ഡ് നല്‍കി ബേക്കറിഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ഉടമ; കള്ളന് ജീവിതത്തിലെ 'അവിസ്മരണീയ' നിമിഷം

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ശനി, 11 ഒക്‌ടോബര്‍ 2025 (09:20 IST)
ഒരു കള്ളനെ കയ്യോടെ പിടികൂടിയാല്‍ നിങ്ങള്‍ എന്തു ചെയ്യും? ഒന്നുകില്‍ നിങ്ങള്‍ അവനെ നന്നായി പെരുമാറും അല്ലെങ്കില്‍ പോലീസില്‍ ഏല്‍പ്പിക്കും. എന്നാല്‍, തിരുവനന്തപുരത്തെ കടയ്ക്കാവൂരിലെ ഒരു കടയുടമ ലോകചരിത്രത്തില്‍ കേട്ടുകേള്‍വിയില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ചെയ്തു. തന്റെ സ്ഥാപനമായ ആദിത്യ ബേക്കറി ആന്‍ഡ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡില്‍ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ച കള്ളനെ അനീഷ് എന്ന കടയുടമ മീശമാധവന്‍ അവാര്‍ഡും ഷാളും നല്‍കി ആദരിച്ചു.

മാന്യമായ വസ്ത്രം ധരിച്ച് കടയില്‍ എത്തിയ ഒരാള്‍ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ക്കായി തിരയുമ്പോള്‍ ഏകദേശം 500 രൂപ വിലയുള്ള ഒരു സാധനം കൈക്കലാക്കി. ഇത് സിസിടിവിയില്‍ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് കടയുടമ അനീഷ് ദൃശ്യങ്ങള്‍ കണ്ടപ്പോഴാണ് മോഷണത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞത്. കള്ളനെ ആദരിക്കാന്‍ അനീഷ് തീരുമാനിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്. കടയില്‍ ആളുകളുള്ളപ്പോള്‍ ഇത്തരം കഴിവുകള്‍ കാണിക്കുകയും സാധനങ്ങള്‍ മോഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ തല്ലുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതില്‍ അര്‍ത്ഥമില്ലെന്ന് അനീഷ് പറയുന്നു. വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് അയാള്‍ ആ സാധനം എടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മള്‍ ആ ബുദ്ധിമുട്ടിനെ ബഹുമാനിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും വേണം. കടം വാങ്ങിയും ലോണ്‍ എടുത്തുമാണ് ഞാന്‍ സ്ഥാപനം നടത്തുന്നത്. ഒരു സാധനം വില്‍ക്കുമ്പോള്‍ എനിക്ക് ചെറിയ ലാഭം കിട്ടും. ഇതുപോലുള്ള ആളുകള്‍ അങ്ങനെ ചെയ്താല്‍ എന്റെ പോക്കറ്റില്‍ നിന്ന് പണം നഷ്ടപ്പെടും കടയുടമ അനീഷ് പറയുന്നു. അനീഷ് ആദ്യം ചെയ്തത് ഒരു മെമന്റോ തയ്യാറാക്കുക എന്നതായിരുന്നു. മോഷണത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ചിത്രം ഒരു ഫലകത്തില്‍ പതിപ്പിച്ചു. പിന്നെ അയാള്‍ ഒരു ഷാള്‍ വാങ്ങി.

രാവിലെ അനീഷ് ഭാര്യ ശുഭയോടൊപ്പം മോഷണം നടത്തിയ ആളുടെ വീട്ടില്‍ പോയി ഷാള്‍ സമ്മാനമായി നല്‍കി അവാര്‍ഡ് നല്‍കി. സംഭവത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോയും അനീഷ് പകര്‍ത്തി. കടയില്‍ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അനീഷ് ആ മനുഷ്യനോട് ചോദിക്കുന്നത് വീഡിയോയില്‍ കേള്‍ക്കാം. താന്‍ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് ആ മനുഷ്യനും അത് വലിയ കാര്യമല്ലെന്ന് അനീഷ് പറയുന്നതുമാണ് വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നത്.


