സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വ്യാഴം, 27 നവംബര് 2025 (10:33 IST)
2025-26 അദ്ധ്യയന വര്ഷത്തെ ബി.എസ്സി നഴ്സിംഗ് കോഴ്സിന് സര്ക്കാര്/സ്വാശ്രയ കോളേജുകളില് ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകളിലേക്ക് പ്രവേശനത്തിനുള്ള അവസാന ഘട്ട സ്പോട്ട് അലോട്ട്മെന്റ് നവംബര് 27 ന് എല്.ബി.എസ്സ് സെന്റര് ജില്ലാ ഫെസിലിറ്റേഷന് സെന്ററുകളില് രാവിലെ 10 ന് നടത്തും. റാങ്ക് ലിസ്റ്റില് ഉള്പ്പെട്ട അപേക്ഷകര് എല്.ബി.എസ്സ് ജില്ലാ ഫെസിലിറ്റേഷന് കേന്ദ്രങ്ങളില് രാവിലെ 10.30 നകം നേരിട്ട് ഹാജരായി രജിസ്റ്റര് ചെയ്യണം.
മുന് അലോട്ട്മെന്റുകളിലൂടെ കോളേജുകളില് പ്രവേശനം ലഭിച്ചവര് നിരാക്ഷേപപത്രം ഓണ്ലൈനായി സമര്പ്പിക്കണം. ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങള് www.lbscentre.kerala.gov.in ല് അലോട്ട്മെന്റിനു മുന്പ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിക്കുന്നവര് അന്നേ ദിവസം ഫീസടയ്ക്കണം. അലോട്ട്മെന്റിനുശേഷം കോഴ്സ്/കോളേജ് മാറ്റം അനുവദിക്കുന്നതല്ല. പ്രവേശനം നേടുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി നവംബര് 30 ഞായറാഴ്ച ആയതിനാല് 29 നകം പ്രവേശനം നേടണം. കൂടുതല് വിവരങ്ങള്ക്ക്: 0471-2560361, 362, 363, 364, www.lbscentre.kerala.gov.in.