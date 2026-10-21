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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Wednesday, 21 October 2026 (08:10 IST)

അടിപിടി തടയുന്നതിനിടെ പോലീസിന് നേരെ ആക്രമണം; കൊലക്കേസ് പ്രതി എസ്‌ഐയെയും സിപിഒയെയും കുത്തിപ്പരിക്കേല്‍പ്പിച്ചു

police
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Wed, 21 Oct 2026 (08:00 IST)
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കൊച്ചി: കൊലക്കേസ് പ്രതി കൊച്ചിയില്‍ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കുത്തിപ്പരിക്കേല്‍പ്പിച്ചു. ഒരു സംഘവും സ്വകാര്യ ബസ് ജീവനക്കാരും തമ്മില്‍ തര്‍ക്കം നടക്കുന്നതായി അറിഞ്ഞ് പെട്രോള്‍ പമ്പിലെത്തിയ നരയ്ക്കല്‍ സബ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ ജിതിന്‍, സിവില്‍ പോലീസ് ഓഫീസര്‍ (സി.പി.ഒ) രാകേഷ് എന്നിവര്‍ക്കാണ് കുത്തേറ്റത്. തര്‍ക്കം പരിഹരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കൊലക്കേസ് പ്രതിയായ 'മുന്ന' എന്നയാള്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ചത്.
 
വൈപ്പിന്‍ എളംകുന്നപ്പുഴയിലെ ഒരു പെട്രോള്‍ പമ്പില്‍ വെച്ച് മുന്നയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മൂന്നംഗ സംഘം സ്വകാര്യ ബസ് ജീവനക്കാരെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഇടപെട്ട് ആക്രമണം തടയാന്‍ ശ്രമിച്ചപ്പോള്‍ സംഘം അവര്‍ക്കുനേരെ തിരിയുകയും ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റു. നരയ്ക്കല്‍ സബ് ഇന്‍സ്പെക്ടറായി ജിതിന്‍ ചുമതലയേറ്റത് അടുത്തയിടെയാണ്. ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, യഥാര്‍ത്ഥ പേര് പ്രജിത്ത് എന്നായ മുന്ന, സഹോദരന്‍ പ്രജീഷ്, വരപ്പുഴ സ്വദേശിയായ റാഹില്‍ എന്നിങ്ങനെ മൂന്നുപേരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. പ്രതികളെ പിടികൂടാന്‍ സ്ഥലത്തെത്തിയ മറ്റ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ഇവര്‍ ആക്രമിച്ചു.
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ശ്രീനു എസ്
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