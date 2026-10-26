ചേരാനല്ലൂർ അപകടക്കേസ്: 17-കാരന് ജാമ്യം നൽകിയതിൽ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്ക് കടുത്ത അതൃപ്തി; സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർക്ക് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ്; അന്വേഷണം എ.ഡി.ജി.പിക്ക്
ഞായറാഴ്ച പുലര്ച്ചെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ അപകടമുണ്ടായത്. ജഡ്ജിയുടെ മകനായ 17-കാരന് ഓടിച്ച ആഡംബര ബെന്സ് കാറിടിച്ച് മഞ്ഞാലി സ്വദേശി ജയബാലകൃഷ്ണന് (55) ആണ് ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
കൊച്ചി : ചേരാനല്ലൂരില് സ്കൂട്ടര് യാത്രക്കാരന് കാറിടിച്ച് മരിച്ച കേസില് പ്രതിയായ 17-കാരന് ഉടനടി സ്റ്റേഷന് ജാമ്യം അനുവദിച്ച പോലീസ് നടപടിയില് കടുത്ത അതൃപ്തി വ്യക്തമാക്കി ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. സംഭവത്തില് പോലീസിന് ഗുരുതരമായ വീഴ്ച സംഭവിച്ചെന്ന ആരോപണങ്ങളില് അടിയന്തര അന്വേഷണം നടത്താന് ഡി.ജി.പിക്ക് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി നിര്ദ്ദേശം നല്കി. അപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രമസമാധാനച്ചുമതലയുള്ള എ.ഡി.ജി.പി നേരിട്ട് അന്വേഷണം നടത്തും. സംഭവത്തില് കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണര് കാളിരാജ് മഹേശ്വറിനോട് കാരണം കാണിക്കല് നോട്ടീസ് സമര്പ്പിക്കാന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഞായറാഴ്ച പുലര്ച്ചെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ അപകടമുണ്ടായത്. ജഡ്ജിയുടെ മകനായ 17-കാരന് ഓടിച്ച ആഡംബര ബെന്സ് കാറിടിച്ച് മഞ്ഞാലി സ്വദേശി ജയബാലകൃഷ്ണന് (55) ആണ് ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അപകടത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ 17കാരനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നെങ്കിലും അപകടത്തിന് ശേഷം സ്ഥലത്തെതിയ ജഡ്ജി മരണപ്പെട്ടയാളുടെ ബന്ധുക്കളോട് ധാര്ഷ്ട്യത്തോടെയായിരുന്നു പെരുമാറിയത്. മകനെതിരെ മാത്രമല്ല ജഡ്ജിക്കെതിരെയും കേസെടുക്കണമെന്ന് കുടുംബം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
തങ്ങളെ ചോദ്യംചെയ്യാന് വരേണ്ടെന്നാണ് ജഡ്ജി പറഞ്ഞതെന്നും സംഭവത്തില് ജഡ്ജിക്കെതിരേയും കേസെടുക്കണമെന്നും ബന്ധുക്കള് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതേസമയം, ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ 17-കാരനെ സ്റ്റേഷന് ജാമ്യത്തില് വിട്ടയക്കുകയുംചെയ്തു. അതേസമയം ഇത് വിവാദമായതോടെയാണ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല അടിയന്തര നടപടിക്ക് നിര്ദേശം നല്കിയത്. അപകടത്തില് നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പ്രസ്താവന നടത്തി മണിക്കൂറുകള്ക്കുള്ളിലാണ് 17-കാരന് ജാമ്യം ലഭിച്ചത്. ALSO READ: ചേരാനെല്ലൂർ വാഹനാപകടം: ജഡ്ജിയെ പ്രതിചേർത്തു, ജുഡീഷ്യറിക്ക് അവമതിപ്പുണ്ടാക്കിയെന്ന് ഹൈക്കോടതി