WEBDUNIA|
Last Modified വ്യാഴം, 16 ഏപ്രില് 2026 (16:29 IST)
ആലപ്പുഴ: തുറവൂരില് തീപിടുത്തത്തെ തുടര്ന്ന് രക്ഷാപ്രവര്ത്തനത്തിനെത്തിയ ഫയര്ഫോഴ്സ് വാഹനത്തിന് വഴിമാറിക്കൊടുക്കാതിരുന്ന കാര് പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു. വാഹന ഉടമയ്ക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു. കുത്തിയതോട് സ്വദേശി സുജിത്തിനെതിരെയാണ് കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തത്.
ആലപ്പുഴയില് നിന്ന് തുറവൂരിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ഫയര്ഫോഴ്സ് വാഹനത്തിന് സുജിത്ത് വഴിമാറി കൊടുത്തില്ല. നിരവധി തവണ ഹോണ് മുഴക്കിയിട്ടും അയാള് വഴിമാറി കൊടുത്തില്ല. തുടര്ന്ന് രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം വൈകിയതായി ലഭിച്ച പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് മോട്ടോര് വാഹന വകുപ്പും പോലീസും നടപടി സ്വീകരിച്ചു.
സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജില്ലാ ഫയര്ഫോഴ്സ് പോലീസ് മേധാവിക്ക് പരാതി നല്കിയിരുന്നു. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള് പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. സുജിത്തിന്റെ ലൈസന്സ് റദ്ദാക്കുന്നത് ഉള്പ്പെടെയുള്ള നടപടികള് സ്വീകരിക്കുമെന്നും റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്.