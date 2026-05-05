ശ്രീനു എസ്|
Last Modified ചൊവ്വ, 5 മെയ് 2026 (08:25 IST)
സര്ക്കാര് രൂപീകരണത്തില് എഐസിസി കൂടിയാലോചന
ഇന്ന്. മുഖ്യമന്ത്രി തീരുമാനത്തില് ഓരോ എംഎല്എയുടെയും എംപിമാരുടെയും പ്രധാന ജനപ്രതിനിധികളുടെ നിലപാട് തേടുന്നതിനായി പ്രത്യേക നിരീക്ഷകരെ ഇന്ന് തന്നെ നിയോഗിച്ചേക്കും എന്നാണ് വിവരം. ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കാര്യത്തില് അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കാനാണ് പാര്ട്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്.
ഭൂരിഭാഗം എംഎല്എമാരുടെയും പിന്തുണ ഞങ്ങള്ക്കുണ്ട് എന്നാണ് കെസി വിഭാഗം അവകാശപ്പെടുന്നത്. എന്നാല് എംഎല്എമാരുടെ എണ്ണം മാത്രമല്ല പരിഗണിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് വീഡ സതീശന് വിഭാഗത്തിന്റെ നിലപാട്. ഘടകകക്ഷികളെ കൂടെ നിര്ത്തി കൊണ്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങള്ക്കാണ് സതീശന് പ്രാധാന്യം നല്കുന്നത്.
എംഎല്എമാര്ക്ക് പുറമേ എംപിമാരോടും മുതിര്ന്ന നേതാക്കളോടും നിരീക്ഷകര് സംസാരിക്കും. എല്ലാ റിപ്പോര്ട്ടും വിലയിരുത്തിയ ശേഷം രാഹുല് ഗാന്ധി ആയിരിക്കും അന്തിമ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്.