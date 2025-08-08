സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
അനധികൃതമായി സേവനത്തില് നിന്നും വിട്ടു നില്ക്കുന്ന ആരോഗ്യ വകുപ്പിലെ പ്രൊബേഷന് ഡിക്ലയര് ചെയ്യാത്ത 444 ഡോക്ടര്മാര്ക്കെതിരേയും പ്രൊബേഷന് ഡിക്ലയര് ചെയ്ത 157 ഡോക്ടര്മാര്ക്കെതിരേയും നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നതായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ ജോര്ജ്.
അനധികൃതമായി സേവനത്തില് നിന്നും വിട്ടു നില്ക്കുന്ന പ്രൊബേഷന് ഡിക്ലയര് ചെയ്യാത്ത 81 ഡോക്ടര്മാരേയും പ്രൊബേഷന് ഡിക്ലയര് ചെയ്ത 3 ഡോക്ടര്മാരേയും ഉള്പ്പെടെ 84 ഡോക്ടര്മാരെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷത്തിനുള്ളില് പിരിച്ചു വിട്ടു. ബാക്കിയുള്ളവര്ക്കെതിരേയുള്ള നടപടികള് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലാണ്. മെഡിക്കല് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള 51 ഡോക്ടര്മാരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിരിച്ച് വിട്ടതിന് പുറമേയാണിത്.