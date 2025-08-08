വെള്ളി, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2025
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

Vande Bharat: വന്ദേ ഭാരത് നാളെയും മറ്റന്നാളും വൈകും

റയിൽപാല അറ്റകുറ്റ പണിയെ തുടർന്ന് പത്താം തീയതി വരെ പാലക്കാട് - എറണാകുളം- പാലക്കാട് മെമു സർവീസ് റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Vande Bharath
Vande Bharath
എ കെ ജെ അയ്യർ|
തിരുവനന്തപുരം: വന്ദേ ഭാരത് നാളയും മറ്റന്നാളും വൈകുമെന്ന് റയിൽവേ അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ആലുവയിൽ റയിൽ പാലത്തിൽ അറ്റകുറ്റ പണികൾ നടക്കുന്നതിനാൽ വൈകിട്ട് 4.05 നു തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് മംഗലാപുരത്തേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന വന്ദേ ഭാരത് നാളെ (ശനി) 45 മിനിറ്റും മറ്റന്നാൾ (ഞായർ ) 10 മിനിറ്റും വൈകി പുറപ്പെടും. അതേ സമയം മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള വന്ദേ ഭാരത് മറ്റന്നാൾ (ഞായർ) എല്ലാ സ്റ്റേഷനുകളിലും 25 മിനിറ്റു വൈകും.

റയിൽപാല അറ്റകുറ്റ പണിയെ തുടർന്ന് പത്താം തീയതി വരെ പാലക്കാട് - എറണാകുളം- പാലക്കാട് മെമു സർവീസ് റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻഡോർ - തിരുവനന്തപുരം എക്സ്പ്രസ്, കണ്ണർ
- ആലപുഴ എക്സിക്യൂട്ടിവ്, തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള ശബരി എക്സ്പ്രസ്, പോർബന്തർ - കൊച്ചുവേളി എക്സ്പ്രസ്, ധൻബാദ് - ആലപുഴ എക്സ്പ്രസ്, ജാംനഗർ- തിരുനെൽവേലി എക്സ്പ്രസ് എന്നിവയും ചെറിയ തോതിൽ വൈകും.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :