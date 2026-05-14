വ്യാഴം, 14 മെയ് 2026
കോഴിക്കോട് ഒന്‍പത് വയസ്സുകാരന് അമീബിക് എന്‍സെഫലൈറ്റിസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു; കുട്ടി കുളിച്ച കനാലിലെ വെള്ളം പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും

ശ്രീനു എസ്| Last Modified വ്യാഴം, 14 മെയ് 2026 (19:15 IST)
കോഴിക്കോട്: മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്ന കോട്ടൂര്‍ സ്വദേശിയായ ഒന്‍പത് വയസ്സുകാരന് അമീബിക് എന്‍സെഫലൈറ്റിസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് കുട്ടി കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം കനാലില്‍ കുളിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്നാകാം രോഗം പിടിപെട്ടതെന്ന് കരുതുന്നു.

കുറച്ച് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് കോഴിക്കോട് വീണ്ടും അമീബിക് എന്‍സെഫലൈറ്റിസ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. തലവേദനയും കടുത്ത പനിയും അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പനി കുറയാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലേക്ക് പരിശോധനയ്ക്കായി കൊണ്ടുപോയി. കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറഞ്ഞു.

കനാലിലെ വെള്ളത്തില്‍ നിന്നാണോ രോഗം പിടിപെട്ടതെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാന്‍ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അന്വേഷണം ഊര്‍ജിതമാക്കി. കുട്ടി കുളിച്ച കക്കോടി ബ്രാഞ്ച് കനാലിലെ വെള്ളത്തിന്റെ സാമ്പിള്‍ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിശോധനാ ഫലങ്ങള്‍ വന്നാല്‍ മാത്രമേ ഉറവിടം വ്യക്തമാക്കൂ.


