സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വെള്ളി, 13 ഫെബ്രുവരി 2026 (10:38 IST)
ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാര്ഡിനോ, ലോണിനോ, ഇന്ഷുറന്സിനോ അപേക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങള് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്നാല് അതിനായി ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോര് പരിശോധിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ അംഗീകരിക്കുന്നതിനോ നിരസിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള ഉത്തരം അതില് ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഇന്ന് സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങള്ക്കോ ഉല്പ്പന്നങ്ങള്ക്കോ ഉള്ള നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതയില് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോര് നിര്ണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ബാങ്കുകള് നിങ്ങളുടെ തിരിച്ചടവ് ശേഷി നിര്ണ്ണയിക്കുന്നത്.
ക്രെഡിറ്റ് സ്കോര് എന്നത് 300 മുതല് 900 വരെയുള്ള 3 അക്ക സംഖ്യയാണ്, അത് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് യോഗ്യതയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അതായത്, കൃത്യസമയത്ത് വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാന് നിങ്ങള് എത്രത്തോളം സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഇത് വായ്പ നല്കുന്നവരോട് പറയുന്നു.
നിങ്ങളുടെ വായ്പാ ചരിത്രം, തിരിച്ചടവുകള്, ക്രെഡിറ്റ് കാര്ഡ് ഉപയോഗം മുതലായവ പോലുള്ള നിങ്ങളുടെ മുന്കാല ക്രെഡിറ്റ് പെരുമാറ്റത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇത് കണക്കാക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കുകളും വഴക്കമുള്ള തിരിച്ചടവ് ഓപ്ഷനുകളുമുള്ള വിവിധ സാമ്പത്തിക ഉല്പ്പന്നങ്ങള് ആക്സസ് ചെയ്യാന് ഉയര്ന്ന ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറുകള് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.
മിക്ക ബാങ്കുകളും ചആഎഇകളും വ്യക്തിഗത വായ്പാ അപേക്ഷ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് 700 ന് മുകളിലുള്ള ക്രെഡിറ്റ് സ്കോര് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 750 എന്ന സ്കോര് ഉത്തമമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, അതിനു മുകളിലുള്ള സംഖ്യകള് കുറഞ്ഞ പലിശനിരക്കിനുള്ള നിങ്ങളുടെ സാധ്യത വര്ദ്ധിപ്പിക്കും.