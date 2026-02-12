വ്യാഴം, 12 ഫെബ്രുവരി 2026
ഒന്നെങ്കിൽ AI യുമായി പൊരുത്തപ്പെടുക, അല്ലെങ്കിൽ പടിയിറങ്ങാം, ജീവനക്കാർക്ക് വൊളൻ്ററി എക്സിറ്റ് പാക്കേജുമായി ഗൂഗിൾ

ഗൂഗിളിന്റെ ചീഫ് ബിസിനസ് ഓഫീസര്‍ ഫിലിപ്പ് ഷിന്‍ഡ്‌ലര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് അയച്ച മെയിലിലാണ് ഈ വിവരം അറിയിച്ചത്.

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വ്യാഴം, 12 ഫെബ്രുവരി 2026 (17:51 IST)
ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് സാങ്കേതികവിദ്യയിലേക്ക് പൂര്‍ണമായും മാറുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ജീവനക്കാര്‍ക്ക് സ്വമേധയാ പുറത്തുപോകാനുള്ള പാക്കേജ്
പ്രഖ്യാപിച്ച് ഗൂഗിള്‍. എ ഐ സാങ്കേതിക വിദ്യയുമായി പൊരുത്തപ്പെടാന്‍ സാധിക്കാത്തവര്‍ക്കോ വേഗതയെ ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ സാധിക്കാത്തവര്‍ക്കോ വിരമിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ഗൂഗിള്‍ നല്‍കുന്നത്. ഗൂഗിളിന്റെ ചീഫ് ബിസിനസ് ഓഫീസര്‍ ഫിലിപ്പ് ഷിന്‍ഡ്‌ലര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് അയച്ച മെയിലിലാണ് ഈ വിവരം അറിയിച്ചത്.

കമ്പനിയുടെ ഭാവി ഏ ഐ അധിഷ്ഠിതമാണെന്നും ജീവനക്കാര്‍ പൂര്‍ണമനസ്സോടെ തന്നെ ഇത് ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും ഷിന്‍ഡ്‌ലര്‍ നിര്‍ദേശിച്ചു.സൊല്യൂഷന്‍ ടീമുകള്‍, സെയില്‍സ് സപ്പോര്‍ട്ട്, കോര്‍പ്പറേറ്റ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് എന്നീ മേഖലകളിലെ അമേരിക്കന്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്കാണ് എക്‌സിറ്റ് പാക്കേജ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.കസ്റ്റമര്‍ സെയില്‍സ് ടീമിലുള്ളവര്‍ക്ക് ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കില്ല.

എട്ട് മാസത്തിനുള്ളില്‍ ഇത് മൂന്നാമത്തെ വോളന്ററി ബൈഔട്ട് പ്രോഗ്രാമാണ് ഗൂഗിള്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. 2025 ജൂണില്‍ നോളജ് ആന്‍ഡ് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ യൂണിറ്റ്, സെന്‍ട്രല്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മാര്‍ക്കറ്റിംഗ് വിഭാഗങ്ങളിലും പിന്നീട് YouTube ജീവനക്കാര്‍ക്കും ബൈഔട്ട് നല്‍കിയിരുന്നു. ആമസോണ്‍, മെറ്റ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എന്നീ കമ്പനികളും AI നിക്ഷേപങ്ങളുമായി മുന്നേറുമ്പോള്‍ സമാനമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ച് വരികയാണ്.


നിലവില്‍ എത്ര തുകയാണ് വിരമിക്കല്‍ ആനുകൂല്യമായി നല്‍കുക എന്നത് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. എങ്കിലും മുന്‍വര്‍ഷങ്ങളില്‍ 14 ആഴ്ചത്തെ ശമ്പളവും സേവനമനുഷ്ടിച്ച ഓരോ വര്‍ഷത്തിനും അധികമായി ഒരാഴ്ചത്തെ ശമ്പളവും ഗൂഗിള്‍ നല്‍കിയിരുന്നു. 2026ല്‍ AI ഇന്‍ഫ്രാസ്ട്രക്ചറില്‍ 175-185 ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍
ചെലവഴിക്കാനാണ് കമ്പനി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത്.


