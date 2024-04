What is ICC No Ball Law: അംപയറോട് ചൂടായിട്ട് കാര്യമില്ല, അത് ഔട്ട് തന്നെ; അരയ്ക്കു മുകളിലുള്ള നോ ബോള്‍ നിയമത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം

ഹര്‍ഷിത് റാണയുടെ പന്ത് ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍ കോലിയുടെ അരക്കെട്ടിനു മുകളിലേക്കാണ് എത്തിയത്. ഏകദേശം നെഞ്ചിനോട് ചേര്‍ന്നാണ് കോലി ആ പന്ത് പിക്ക് ചെയ്തത്. നോ ബോള്‍ ആണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചാണ് കോലി ആ പന്തിനെ നേരിട്ടത് തന്നെ. എന്നാല്‍ ഹര്‍ഷിത് റാണ ഡയറക്ട് ക്യാച്ചെടുക്കുകയും അംപയര്‍ ഔട്ട് അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് കോലിയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു. അത് നോ ബോള്‍ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ കോലി ഡിആര്‍എസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. തേര്‍ഡ് അംപയറും ആ ബോള്‍ നിയമവിധേയമാണെന്ന് വിധിയെഴുതി. തേര്‍ഡ് അംപയറുടെ തീരുമാനത്തിനു ശേഷവും കോലി നോ ബോള്‍ ആണെന്ന് വാദിക്കുകയും ഓണ്‍ ഫീല്‍ഡ് അംപയറോട് ചൂടാകുകയും ചെയ്തു. ഏറെ നിരാശനായാണ് ഒടുവില്‍ കോലി കളം വിട്ടത്.



ഐസിസിയുടെ 41.7.1 നിയമത്തിലാണ് അരയ്ക്കു മുകളിലുള്ള നോ ബോളിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ഹര്‍ഷിത് റാണയുടെ പന്ത് നേരിടുമ്പോള്‍ കോലി പോപ്പിങ് ക്രീസിനു പുറത്തായിരുന്നു. വിക്കറ്റിലേക്കുള്ള ബോള്‍ ലാന്‍ഡിങ് പരിഗണിച്ചാണ് അരയ്ക്കു മുകളിലുള്ള നോ ബോള്‍ ഇപ്പോള്‍ അനുവദിക്കുക. ഐപിഎല്ലിലെ ബോള്‍ ട്രാക്കിങ് ടെക്‌നോളജി പ്രകാരം ഓരോ ബാറ്ററുടെയും സാധാരണ സ്റ്റാന്‍ഡിങ്ങിലുള്ള അരക്കെട്ട് ഉയരം രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അരക്കെട്ടിനു മുകളിലുള്ള നോ ബോളിനു വേണ്ടി റിവ്യു ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഇത് ഉപയോഗിക്കും. അപ്രകാരമാണ് കോലിക്കെതിരെ ഹര്‍ഷിത് റാണ എറിഞ്ഞ പന്ത് നിയമവിധേയമാണെന്ന് തേര്‍ഡ് അംപയറും വിധിച്ചത്.



This is clearly a fair ball, it was slow full toss and dipping.



Virat Kohli was angry for no reason. #KKRvRCB pic.twitter.com/nxyM4CbqdU