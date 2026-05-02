15 കാരൻ ചെക്കനെ എത്ര പേടിയുണ്ടെന്ന് ഈ സെലിബ്രേഷനിൽ അറിയാം; വൈഭവിനു ജാമിസൺ കൊടുത്ത യാത്രയയപ്പ് വിവാദത്തിൽ (വീഡിയോ)

வৈഭവിന്റെ വിക്കറ്റെടുത്ത ശേഷം വളരെ അഗ്രസീവ് ആയ രീതിയിലാണ് ജാമിസൺ സെലിബ്രേഷൻ നടത്തിയത്

Vaibhav Suryavanshi
WEBDUNIA| Last Modified ശനി, 2 മെയ് 2026 (09:31 IST)
രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ യുവതാരം വൈഭവ് സൂര്യവൻശിയുടെ വിക്കറ്റെടുത്ത ശേഷം ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് താരം കെയ്ൽ ജാമിസൺ നടത്തിയ സെലിബ്രേഷൻ വിവാദത്തിൽ. രണ്ട് പന്തിൽ നാല് റൺസെടുത്ത വൈഭവിനെ ജാമിസൺ ബൗൾഡ് ആക്കുകയായിരുന്നു.

വൈഭവിന്റെ വിക്കറ്റെടുത്ത ശേഷം വളരെ അഗ്രസീവ് ആയ രീതിയിലാണ് ജാമിസൺ സെലിബ്രേഷൻ നടത്തിയത്. വൈഭവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചീറിയടുക്കുകയും മുഖത്ത് നോക്കി പരിഹസിക്കുന്ന തരത്തിൽ ആംഗ്യം കാണിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്.

വെറും 15 വയസ്സുള്ള ചെക്കൻ പേരുകേട്ട ദേശീയ താരങ്ങളെ പോലും എത്രത്തോളം ഭയക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഈ സെലിബ്രേഷനിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്. വൈഭവ് അൽപ്പനേരം ക്രീസിൽ നിന്നാൽ എന്തുണ്ടാകുമെന്ന് കെയ്ൽ ജാമിസണ് കൃത്യമായി അറിയാം. 31 കാരനായ ജാമിസൺ അൺക്യാപ്ഡ് താരമായ വൈഭവിന്റെ വിക്കറ്റ് ഇത്ര ആവേശത്തോടെ ആഘോഷിക്കാൻ കാരണം അതാണെന്നും സോഷ്യൽ മീഡിയ പറയുന്നു. വൈഭവിനെ എതിരാളികൾ എത്രത്തോളം പേടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ജാമിസൺ നടത്തിയ സെലിബ്രേഷനിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്.
ഈ സീസണിൽ 10 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 237.65 സ്‌ട്രൈക് റേറ്റിൽ 404 റൺസാണ് വൈഭവ് ഇതുവരെ നേടിയിരിക്കുന്നത്. 37 സിക്‌സുകൾ താരം പറത്തിയിട്ടുണ്ട്.


