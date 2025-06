Shashank singh vs Shreyas Iyer: കുറച്ചെങ്കിലും ബോധം വേണം, നീ എന്റെ അടുത്ത് വരരുത്, മത്സരശേഷം ശശാങ്കിനോട് സ്വരം കടുപ്പിച്ച് ശ്രേയസ്

മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കത്തില്‍ തന്നെ ഓപ്പണര്‍മാരായ പ്രഭ് സിമ്രാന്‍, പ്രിയാന്‍ഷ് ആര്യ എന്നിവരുടെ വിക്കറ്റുകള്‍ പഞ്ചാബിന് നഷ്ടമായിരുന്നു. 21 പന്തില്‍ 38 റണ്‍സുമായി ജോഷ് ഇംഗ്ലീഷ് ടീമിനെ വലിയ തകര്‍ച്ചയില്‍ നിന്നും കരകയറ്റിയെങ്കിലും നാലാം വിക്കറ്റില്‍ ഒന്നിച്ച നേഹാല്‍ വധേര- ശ്രേയസ് അയ്യര്‍ കൂട്ടുക്കെട്ടാണ് പഞ്ചാബിനെ മത്സരത്തിലേക്ക് തിരികെയെത്തിച്ചത്. എന്നാല്‍ മത്സരത്തിലെ 16മത്തെ ഓവറില്‍ 48 റണ്‍സെടുത്ത നേഹാല്‍ വധേരയുടെ വിക്കറ്റ് പഞ്ചാബിന് നഷ്ടമായി. ഈ സമയത്തും പഞ്ചാബ് ശക്തമായ നിലയിലായിരുന്നുവെങ്കിലും തൊട്ടടുത്ത ഓവറില്‍ ശശാങ്ക് സിംഗ് റണ്ണൗട്ടായി.

