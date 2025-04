Shreyas Iyer vs Virat Kohli: ഇത്രയ്ക്ക് ആഘോഷിക്കാന്‍ എന്താണുള്ളത്? ചൊടിച്ച് ശ്രേയസ് അയ്യര്‍; കൂളാക്കി കോലി

വിജയറണ്‍ നേടിയ ശേഷം ശ്രേയസ് അയ്യരെ നോക്കിയാണ് കോലി ആഘോഷം ആരംഭിച്ചത്. കോലിയുടെ ആഘോഷം ശ്രേയസിനെ ചൊടിപ്പിച്ചു. കോലി നടത്തിയ സെലിബ്രേഷന്‍ അല്‍പ്പം ഓവറാണെന്നാണ് പഞ്ചാബ് ആരാധകരും കമന്റ് ചെയ്യുന്നത്.



കോലി തന്റെ മുഖത്തുനോക്കി ഓളിയിട്ടതും ആഘോഷപ്രകടനം നടത്തിയതും ശ്രേയസിനു അത്ര പിടിച്ചില്ല. ഇതേ കുറിച്ച് പിന്നീട് ഗ്രൗണ്ടില്‍ വെച്ച് തന്നെ ഇരുവരും തര്‍ക്കിച്ചു. ശ്രേയസ് കോലിയോടു അല്‍പ്പം ദേഷ്യത്തോടെ സംസാരിക്കുന്നത് വീഡിയോയില്‍ കാണാം. 'എന്തിനാണ് ഇത്ര വലിയ ഷോ' എന്ന നിലയിലാണ് ശ്രേയസ് കോലിയോടു പ്രതികരിച്ചത്.



Jitesh Sharma dials 6⃣ to seal it in style





remains unbeaten on 73*(54) in yet another chase @RCBTweets secure round 2⃣ of the battle of reds





Scorecard