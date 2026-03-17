ചൊവ്വ, 17 മാര്‍ച്ച് 2026
ചെന്നൈ സുരക്ഷിതമായ കൈകളിൽ, സഞ്ജുവും റുതുവും ചേർന്ന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും, ടെൻഷൻ വേണ്ട : ഡിവില്ലിയേഴ്സ്

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ചൊവ്വ, 17 മാര്‍ച്ച് 2026 (14:29 IST)
ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്‌സ് മുന്‍ നായകനും ടീമിന്റെ പ്രധാനതാരവുമായ മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോനി ടീം വിട്ടാലും ചെന്നൈ ശക്തമായി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്ന് മുന്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ താരവും ഐപിഎല്ലില്‍ ആര്‍സിബിയുടെ ഇതിഹാസ താരവുമായ എ ബി ഡിവില്ലിയേഴ്‌സ്. രാജസ്ഥാനില്‍ നിന്നും സഞ്ജു സാംസണ്‍ ചെന്നൈയില്‍ എത്തിയതോടെ 2026 ഐപിഎല്ലില്‍ ധോനി ചെന്നൈ ടീമില്‍ നിന്നും പടിയിറങ്ങുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഡിവില്ലിയേഴ്‌സിന്റെ പ്രതികരണം.

കഴിഞ്ഞ 2 സീസണുകളിലായി എട്ടാമതോ ഒന്‍പതാമതോ ആയാണ് ധോനി ക്രീസിലിറങ്ങുന്നത്. റോജര്‍ ഫെഡററിന്റെ കരിയറിലെ അവസാന സമയത്ത് വിരമിക്കണമോ അതോ തുടരണോ എന്നൊരു ആശയക്കുഴപ്പം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെയാണ് ധോനിയുടെ കാര്യം. ധോനി നായകനല്ല, ബാറ്റിംഗ് ഓര്‍ഡറില്‍ ഇത്രയും താഴെയാണ്. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ ധോനി വെറുതെ ഒരു സ്ഥാനം പൂരിപ്പിക്കാനായി കളിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. വ്യക്തിയല്ല ടീമാണ് കിരീടം നേടുന്നത്. സഞ്ജുവും റുതുരാജും ധോനിയില്‍ നിന്ന് ആ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാന്‍ അനുയോജ്യരായ താരങ്ങളാണ്. ചെന്നൈയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാന്‍ അവര്‍ക്കാകും. ഡിവില്ലിയേഴ്‌സ് പറഞ്ഞു.





