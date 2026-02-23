തിങ്കള്‍, 23 ഫെബ്രുവരി 2026
ധോണി എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലും കളിക്കില്ല, സിഎസ്‌കെയിൽ പ്രധാന വിക്കറ്റ് കീപ്പറാവുക സഞ്ജു

ധോനിയുടെ അസാന്നിധ്യത്തില്‍ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണാകും ചെന്നൈയുടെ പ്രധാന വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍.

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified തിങ്കള്‍, 23 ഫെബ്രുവരി 2026 (10:13 IST)
ചെന്നൈ: വരാനിരിക്കുന്ന ഐപിഎല്‍ 2026 സീസണില്‍ ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിംഗ്സിനായി ഇതിഹാസ താരം മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോനി കളിക്കുമെങ്കിലും എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലും കളിച്ചേക്കില്ലെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഈ വര്‍ഷം 45 വയസ് തികയുന്ന മുന്‍ നായകന്‍ സീസണിലുടനീളം ചെന്നൈയ്‌ക്കൊപ്പമുണ്ടാവുമെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയ മത്സരങ്ങളില്‍ മാത്രമാകും ചെന്നൈയ്ക്കായി കളത്തിലിറങ്ങുക.

45കാരനായ താരത്തിന് അധികകാലം ടീമില്‍ തുടരാനാകില്ലെന്ന് ആരാധകര്‍ക്കറിയാമെങ്കിലും ചെന്നൈ ആരാധകരെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ വാര്‍ത്ത. ധോനിയുടെ അസാന്നിധ്യത്തില്‍ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണാകും ചെന്നൈയുടെ പ്രധാന വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍. സഞ്ജുവിന് പുറമെ ഉര്‍വില്‍ പട്ടേല്‍, കാര്‍ത്തിക് ശര്‍മ്മ എന്നീ വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍മാരും ചെന്നൈ ടീമിലുണ്ട്.

44 വയസ്സുകാരനായ ധോണിയുടെ കായികക്ഷമതയും കാല്‍മുട്ടിനേറ്റ പരിക്കുകളും മുന്‍നിര്‍ത്തിയാണ് മാനേജ്മെന്റ് ഇത്തരമൊരു നിലപാടിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത്. കഴിഞ്ഞ സീസണുകളിലും ബാറ്റിംഗ് ഓര്‍ഡറില്‍ താഴെ ഇറങ്ങുകയും 'ഇംപാക്ട് പ്ലെയര്‍' നിയമം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത ധോണി, ഇത്തവണ കൂടുതല്‍ മത്സരങ്ങളില്‍ സൈഡ് ബെഞ്ചിലിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. എന്നിരുന്നാലും, ചെന്നൈയിലെ ഹോം മത്സരങ്ങളില്‍ ധോണി തീര്‍ച്ചയായും കളിക്കുമെന്നാണ് ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ. ധോണിയുടെ പകരക്കാരനായി സഞ്ജുവിനെ വളര്‍ത്തിയെടുക്കാനും ടീമിന്റെ ഭാവി നായകസ്ഥാനത്തേക്ക് താരത്തെ പരിഗണിക്കാനുമുള്ള നീക്കമായിട്ടാണ് ക്രിക്കറ്റ് നിരീക്ഷകര്‍ ഇതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്.


