ഇറാഖിൽ അമേരിക്കൻ സൈനിക വിമാനം തകർന്നു വീണു, വെടിവെച്ചിട്ടതാണെന്ന് ഇറാൻ നിഷേധിച്ച് യുഎസ്, അഞ്ച് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വെള്ളി, 13 മാര്ച്ച് 2026 (08:47 IST)
ഇറാഖില് അമേരിക്കന് വ്യോമസേനയുടെ സൈനിക വിമാനം തകര്ന്നു വീണു. യുഎസ് വ്യോമസേനയുടെ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കെ.സി-135 സ്ട്രാറ്റോടാങ്കര് (KC-135 Stratotanker) വിമാനമാണ് അപകടത്തില്പ്പെട്ടത്. പടിഞ്ഞാറന് ഇറാഖിലെ അന്ബാര് പ്രവിശ്യയില് വെച്ചായിരുന്നു അപകടം. വെടിവെച്ചിട്ടതാണെന്ന് ഇറാന് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് വെടിവെപ്പില് തകര്ന്നതല്ലെന്ന് യുഎസ് സെന്ട്രല് കമാന്ഡ് അറിയിച്ചു.
വിമാനം തകര്ന്നുവീഴുമ്പോള് അഞ്ച് സൈനികര് ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നതായാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. അപകടത്തില് വിമാനം പൂര്ണ്ണമായും തകരുകയും ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നവര് കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തതായി പ്രാഥമിക വിവരങ്ങള് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാല് മരണപ്പെട്ടവരുടെ വിവരങ്ങള് അമേരിക്കന് സൈന്യം ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. മൃതദേഹങ്ങള് കണ്ടെത്തുന്നതിനായുള്ള തിരച്ചില് അപകടസ്ഥലത്ത് തുടരുകയാണ്.
അപകടകാരണം അവ്യക്തം
വിമാനം തകരാനുണ്ടായ കാരണം സംബന്ധിച്ച് ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണങ്ങള് ലഭ്യമായിട്ടില്ല. സാങ്കേതിക തകരാറാണോ അതോ മേഖലയിലെ സായുധ സംഘങ്ങളുടെ ആക്രമണമാണോ അപകടത്തിന് പിന്നിലെന്ന് സൈന്യം അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ്. ഇറാഖിലെ സഖ്യകക്ഷികളുടെ വ്യോമ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് പിന്തുണ നല്കുന്ന ദൗത്യത്തിലായിരുന്നു വിമാനം ഏര്പ്പെട്ടിരുന്നതെന്നാണ് സൂചന.
സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അമേരിക്കന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം (പെന്റഗണ്) ഉന്നതതല അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറാഖിലെ യുഎസ് സേനയുടെ സാന്നിധ്യത്തിനെതിരെ പ്രാദേശിക ഗ്രൂപ്പുകളില് നിന്ന് ഭീഷണിയുള്ള സാഹചര്യത്തില് അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് ഈ അപകടത്തെ സൈന്യം കാണുന്നത്. ഇറാനെതിരെ ഇസ്രായേലും യുഎസും ആക്രമണം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം 7 യുഎസ് സൈനികര് കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നത്.