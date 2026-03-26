യുദ്ധക്കളമായി കരിക്കടൽ, തുർക്കി കമ്പനിയുടെ എണ്ണക്കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണം, പുതിയ ആശങ്ക

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വ്യാഴം, 26 മാര്ച്ച് 2026 (14:45 IST)
റഷ്യയില് നിന്ന് അസംസ്കൃത എണ്ണയുമായി പോവുകയായിരുന്ന തുര്ക്കി കമ്പനി നിയന്ത്രിക്കുന്ന എണ്ണക്കപ്പലിന് നേരെ കരിക്കടലില് ആക്രമണം. സിയറ ലിയോണ് പതാകയുള്ള കപ്പലാണ് ആക്രമണത്തിനിരയായത്. കപ്പിലിന്റെ എഞ്ചിന് റൂമില് വ്യാഴാഴ്ച പുലര്ച്ചെയാണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായതെന്ന് തുര്ക്കി ഗതാഗത മന്ത്രി അബ്ദുള് കാദിര് ഉറലോലു അറിയിച്ചു.
ഡ്രോണുകള്ക്ക് പകരം ജലനിരപ്പിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളില്ലാ ഉപരിതല വാഹനം ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു സ്ഫോടനമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. കപ്പലിനെ പ്രവര്ത്തനരഹിതമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് എഞ്ചിന് റൂമിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായതെന്ന് സംശയിക്കുന്നു. ബോസ്ഫറസ് കടലിടുക്കില് നിന്ന് 30 കിലോമീറ്റര് താഴെ മാത്രം ദൂരത്താണ് സംഭവം നടന്നത്.
റഷ്യ- യുക്രെയ്ന് യുദ്ധം ആരംഭിച്ചത് മുതല് കരിക്കടല് യുദ്ധമേഖലയാകുന്നതില് തുര്ക്കി പ്രസിഡന്റ് റജബ് തയ്യിബ് എര്ദോഗന് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. യുക്രെയ്നുമായും റഷ്യയുമായും തുര്ക്കി അടുത്തബന്ധം പുലര്ത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും മേഖലയിലെ സുരക്ഷാഭീഷണി വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയര്ത്തുന്നത്. കരിങ്കടല് രാജ്യങ്ങള് തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടല് കേന്ദ്രമാക്കരുതെന്ന് തുര്ക്കി മുന്നറിയിപ്പിനിടെയാണ് പുതിയ ആക്രമണം.