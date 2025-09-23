വ്യോമപരിധി ലംഘിച്ചാൽ മിസൈലോ വിമാനമോ എന്തായാലും വെടിവെച്ചിടും, പരാതിയുമായി വരരുത്, റഷ്യയോട് പോളണ്ട്

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ചൊവ്വ, 23 സെപ്റ്റംബര് 2025 (12:42 IST)
റഷ്യന് എയര്ക്രാഫ്റ്റുകള് തങ്ങളുടെ വ്യോമപരിധി ലംഘിച്ചാല് വെടിവെച്ചിടുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി യൂറോപ്യന് രാജ്യങ്ങള്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളില് റഷ്യന് എയര്ക്രാഫ്റ്റുകള് വ്യോമപരിധി തുടരെ ലംഘിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സുരക്ഷാസമിതി യോഗത്തില് റഷ്യയ്ക്ക് പോളണ്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയത്.
കരുതികൂട്ടിയോ അബദ്ധത്തിലോ അനുമതിയില്ലാതെ ഇനി മിസൈലോ എയര്ക്രാഫ്റ്റോ ഞങ്ങളുടെ വ്യോമപരിധിയില് പ്രവേശിക്കുകയും അത് വെടിവെച്ച് തകര്ക്കുകയും ചെയ്താല് അതിനെ പറ്റി പരാതി പറയാന് വരരുത്. പോളണ്ട് വിദേശകാര്യമന്ത്രി റാഡോസ്സോ സികോര്സ്കി പറഞ്ഞു. റഷ്യയുടെ 3 മിഗ് 31 വിമാനങ്ങള് തങ്ങളുടെ വ്യോമപരിധി ലംഘിച്ചതായി എസ്റ്റോണിയയും പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ മാസം ആദ്യം പോളണ്ട് വ്യോമാതിര്ത്തി കടന്ന റഷ്യയുടെ 20 ഡ്രോണുകള് നാറ്റോ വെടിവെച്ചിട്ടിരുന്നു. റൊമാനിയയുടെ വ്യോമാതിര്ത്തിയിലും റഷ്യന് ഡ്രോണുകള് പ്രവേശിച്ച സംഭവം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.
ഡെന്മാര്ക്ക് വിദേശകാര്യമന്ത്രിയും റഷ്യക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമര്ശനമാന് ഉയര്ത്തിയത്. ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്ന ധൈര്യത്തില് എന്തും പ്രവര്ത്തിക്കാമെന്ന് റഷ്യ കരുതരുതെന്നും തങ്ങളാകാം അടുത്ത ലക്ഷ്യമെന്ന ഭയത്തിലാണ് മോസ്കോയുടെ അയല് രാജ്യങ്ങളെന്നും ഡെന്മാര്ക്ക് വിമര്ശിച്ചു. അതേസമയം തങ്ങള്ക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങലെല്ലാം തന്നെ റഷ്യ നിഷേധിച്ചു. നാറ്റോ അംഗങ്ങള് സംഘര്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്നും റഷ്യ കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.