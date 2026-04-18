ഇനി മതിയാക്കാം: ലെബനനെ ആക്രമിക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് ഇസ്രായേലിനെ വിലക്കി ട്രംപ്

WEBDUNIA|
Last Modified ശനി, 18 ഏപ്രില് 2026 (13:19 IST)
ലെബനനെ ആക്രമിക്കുന്നതില് നിന്ന് ഇസ്രായേലിനെ വിലക്കി അമേരിക്കന് പ്രസിഡണ്ട് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ്. ലബനിലെ സംഘര്ഷം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമാധാന ചര്ച്ചകളില് ഇറാന് ബന്ധമില്ലെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. 'ലബനനില് ബോംബ് ആക്രമണം നടത്തുന്നതില് നിന്ന് ഇസ്രായേലിനെ അമേരിക്ക വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചെയ്തതൊക്കെ മതി.'- സോഷ്യല് മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമില് ട്രംപ് കുറിച്ചു.
അതേസമയം ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവനയോട് ഇസ്രായേല് ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. വെടിനിര്ത്തല് അനുസരിച്ചുള്ള പത്തുദിവസത്തേക്ക് ഹോര്മോസ് കടലിടുക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കുമെന്ന് ഇറാന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഇറാന് യുദ്ധത്തിനിടെ റഷ്യന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നതില് ഇളവുകള് പുതുക്കി അമേരിക്ക. ഈ ആഴ്ച ആദ്യം യുഎസ് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്കോട്ട് ബെസെന്റ് ഇളവ് ആവശ്യം തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാലിപ്പോള് ഇളവുകള് പുതുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. റഷ്യന് എണ്ണയുടെ പ്രധാന ഇറക്കുമതിക്കാരായ ഇന്ത്യ ഈ നീക്കത്തിന്റെ പ്രധാന ഗുണഭോക്താവാകും.
റഷ്യന് എണ്ണ വാങ്ങാന് അനുവദിക്കുന്ന താല്ക്കാലിക ഇളവുകള് ഏപ്രില് 11 ന് അവസാനിച്ചിരുന്നു. ബുധനാഴ്ച അത്തരം ഇളവുകള് നീട്ടില്ലെന്ന് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം നിലപാട് മാറി. ഉപരോധങ്ങള്ക്കുള്ള താല്ക്കാലിക വിരാമം ട്രഷറി വകുപ്പ് ബുധനാഴ്ച നീട്ടി. ഇതിനകം കപ്പലുകളില് കയറ്റിയിട്ടിരിക്കുന്ന റഷ്യന് എണ്ണയുടെ വിതരണവും വില്പ്പനയും അനുവദിച്ചു.