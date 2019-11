ചത്തുപോയ സഹോദരന്റെ അരികിലിരുന്ന് കരയുന്ന നായ്ക്കുട്ടി, നൊമ്പരപ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോ !

തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ചൈനയിലെ സൂയിനിങ് നഗരത്തിൽനിന്നുമാണ് വീഡിയോ. വാഹനമിടിച്ച് ചത്ത നയ്ക്കുഞ്ഞിന് അരികിലിരുന്ന് മറ്റൊരു നായ്ക്കുഞ്ഞ് നിർത്താതെ കരയുന്നു. ആരുടെയും മനസലിയിക്കും ആ കാഴ്ച. ഉച്ചത്തിൽ കരയുന്ന നായ്‌ക്കുട്ടിയെ കണ്ട് യാത്രക്കാരനായ സിയോങ് അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുകയായിരുന്നു.

ഇതോടെയാണ് മറ്റൊരു നായക്കുട്ടി ചത്തുകിടക്കുന്നത് ഇയാൾ കണ്ടത്. ചത്തുപോയ സഹോദരനടുത്തുനിന്നും മാറാൻ പോലും കൂട്ടാക്കാതെ നായ്ക്കുട്ടി റോഡിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. സിയോങ് ഏറെ പണിപ്പെട്ടാണ് നായക്കുട്ടിയെ അവിടെ നിന്നും മാറ്റിയത്.



How sad! Puppy is seen crying by its dead friend's side in SW China's Sichuan. pic.twitter.com/BGaQjlsttw