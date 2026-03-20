வெள்ளி, 20 மார்‍ச்ச் 2026
ഇറാനിലെ ഊർജ്ജ നിലയങ്ങൾ ആക്രമിക്കില്ല; നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി നെതന്യാഹു, പശ്ചിമേഷ്യയിൽ താൽക്കാലിക ആശ്വാസം

ആഗോള എണ്ണ വിപണിയെയും സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെയും ബാധിച്ചേക്കാവുന്ന മേഖലകളെ തല്‍ക്കാലം ഒഴിവാക്കാനാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ നീക്കം.

Benjamin Netanyahu on Israel Iran War
ജെറുസലേം| അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വെള്ളി, 20 മാര്‍ച്ച് 2026 (08:33 IST)
ജെറുസലേം: പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധസാഹചര്യം കൂടുതല്‍ വഷളാകാതിരിക്കാന്‍ ഇറാനിലെ വാതകപ്പാടങ്ങളും ഊര്‍ജ്ജ നിലയങ്ങളും ആക്രമിക്കില്ലെന്ന് ഇസ്രായേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹു. അമേരിക്കയുള്‍പ്പെടെയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ശക്തികളുടെ ശക്തമായ സമ്മര്‍ദ്ദത്തെത്തുടര്‍ന്നാണ് ഈ സുപ്രധാന തീരുമാനം. ആഗോള എണ്ണ വിപണിയെയും സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെയും ബാധിച്ചേക്കാവുന്ന മേഖലകളെ തല്‍ക്കാലം ഒഴിവാക്കാനാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ നീക്കം.

ഇറാന്‍ നടത്തിയ മിസൈല്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ക്ക് തിരിച്ചടി നല്‍കുമെന്ന് ഇസ്രായേല്‍ നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍, ഇറാന്റെ ആണവ നിലയങ്ങളോ എണ്ണ-വാതക കേന്ദ്രങ്ങളോ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് മേഖലയെ വലിയൊരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഊര്‍ജ്ജ സ്രോതസ്സുകള്‍ക്ക് പകരം ഇറാന്റെ സൈനിക താവളങ്ങളെയും പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളെയും മാത്രം ലക്ഷ്യം വെക്കാന്‍ ഇസ്രായേല്‍ തീരുമാനിച്ചത്.

ഇസ്രായേലിന്റെ ഈ പിന്മാറ്റം താല്‍ക്കാലിക ആശ്വാസം നല്‍കുന്നതാണെങ്കിലും മേഖലയിലെ സമാധാനം ഇപ്പോഴും ആശങ്കയിലാണ്. തങ്ങളുടെ പരമാധികാരത്തിന് മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റത്തിന് ശക്തമായ മറുപടി നല്‍കുമെന്ന് ഇറാന്‍ ആവര്‍ത്തിക്കുമ്പോള്‍, സ്വന്തം സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാന്‍ ഏത് പരിധി വരെയും പോകുമെന്ന് ഇസ്രായേലും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിലെ ഇസ്രായേലിന്റെ സൈനിക നീക്കങ്ങള്‍ പശ്ചിമേഷ്യയുടെ ഭാവി നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നതില്‍ നിര്‍ണ്ണായകമാകും.




