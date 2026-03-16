തിങ്കള്‍, 16 മാര്‍ച്ച് 2026
നെതന്യാഹു മരിച്ചോ?, അതോ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ?, കോഫി ഷോപ്പ് വീഡിയോയും AI ആണോ? — Grok പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ

പുതിയ വീഡിയോയില്‍ തന്റെ 5 വിരലുകളും നെതന്യാഹു ഉയര്‍ത്തി കാണിക്കുന്നുണ്ട്.

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified തിങ്കള്‍, 16 മാര്‍ച്ച് 2026 (10:18 IST)
ഇറാന്‍ നടത്തിയ ആക്രമണത്തില്‍ ഇസ്രായേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹു മരിച്ചതായുള്ള പ്രചാരണങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ചര്‍ച്ചയാകുന്നതിനിടെ പുതിയ വീഡിയോയുമായി നെതന്യാഹു. ടെല്‍ അവീവിലെ ഒരു കോഫീ ഷോപ്പില്‍ നിന്നും കോഫി കുടിക്കുന്ന ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹുവിന്റെ വീഡിയോയാണ് പുറത്തുവന്നത്. നേരത്തെ മാര്‍ച്ച് 13ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോയില്‍ നെതന്യാഹുവിന് 6 വിരലുകളുണ്ടെന്നും വീഡിയോ എ ഐ വഴി ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നും വിമര്‍ശനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പുതിയ വീഡിയോയില്‍ തന്റെ 5 വിരലുകളും നെതന്യാഹു ഉയര്‍ത്തി കാണിക്കുന്നുണ്ട്.


പുതിയ വീഡിയോ പുറത്തുവന്നെങ്കിലും ഇതും എ ഐ വഴി നിര്‍മിച്ചതാണോ എന്ന ചര്‍ച്ചകളാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ നടക്കുന്നത്. നേരത്തെ
ഒരു ഇന്ത്യന്‍ മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ ലൈവ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റില്‍ നെതന്യാഹുവിന്റെ ഓഫീസ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതായി വീഡിയോ സഹിതം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഇറാനും നെതന്യാഹുവിനെ വകവരുത്തി എന്ന് അവകാശപ്പെടുകയും നെതന്യാഹുവിന്റെ സാന്നിധ്യം കാണാതാവുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് നെതന്യാഹു മരിച്ചതായുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ ശക്തമായത്.

പുതിയതായി വന്ന കോഫി ഷോപ്പ് വീഡിയോയും എ ഐ ആണെന്ന് സംശയിക്കുന്നവര്‍ ഏറെയാണ്. എക്‌സിലെ ചാറ്റ് ബോട്ടായ ഗ്രോക്കിനോട് ഇതിനെ പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോള്‍ കോഫി ഷോപ്പ് വീഡിയോ AI-നിര്‍മ്മിതമാണെന്നും ഇത് ഒരു 'അഡ്വാന്‍സ്ഡ് AI ഡീപ്‌ഫേക്ക്' ആണെന്നും, ഇത് '100 ശതമാനം ഉറപ്പ് എന്ന മറുപടിയാണ് ഗ്രോക്ക് നല്‍കിയത്. എന്നാല്‍ മറ്റൊരു ഉപഭോക്താവിന്റെ ചോദ്യത്തിനോട് നെതന്യാഹു ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം മാര്‍ച്ച് 12-ന് ലൈവ് പ്രസ് കോണ്‍ഫറന്‍സ് നടത്തി എന്ന മറുപടിയും ഗ്രോക്ക് നല്‍കി. അതേസമയം പ്രധാനമന്ത്രി സുഖമായി ഇരിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഇസ്രായേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.


