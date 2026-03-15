‘നെതന്യാഹു സുഖമായിരിക്കുന്നു’ മരിച്ചുവെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ തള്ളി ഇസ്രയേൽ

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ഞായര്, 15 മാര്ച്ച് 2026 (12:22 IST)
ടെല് അവീവ്: ഇസ്രയേല് പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന് നെതന്യാഹു കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന തരത്തില് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് പ്രചരിക്കുന്ന അഭ്യുഹങ്ങള് തള്ളി ഇസ്രായേല്. നെതന്യാഹു മരിച്ചെന്ന വാര്ത്തകള് പൂര്ണ്ണമായും വ്യാജമാണെന്നും അദ്ദേഹം സുരക്ഷിതനായി തന്റെ ചുമതലകള് തുടരുകയാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് വ്യക്തമാക്കി.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം നെതന്യാഹു രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന
വീഡിയോ പുറത്തുവന്നിരുന്നെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ എഐ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നിര്മിച്ചതാണെന്ന തരത്തില് സോഷ്യല് മീഡിയയില് ചര്ച്ചകള് ഉയര്ന്നിരുന്നു. വീഡിയോയില് നെതന്യാഹുവിന് ആറ് വിരലുകള് ഉണ്ടെന്നും ഇത് എ ഐ ഉപയോഗിച്ച് നിര്മിച്ചതാണെന്നുമാണ് സോഷ്യല് മീഡിയ പറയുന്നത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് നെതന്യാഹു കൊല്ലപ്പെടുകയോ ഗുരുതരമായി പരിക്കേല്ക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തതായുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങള് ശക്തമായത്.
ഈ അഭ്യൂഹങ്ങള്ക്കെതിരെ പ്രതികരിച്ച ഇസ്രയേല് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ്, ഇത് പൂര്ണ്ണമായും വ്യാജ വാര്ത്തയാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി സുഖമായിരിക്കുന്നുവെന്നുമാണ് വ്യക്തമാക്കിയത്.നെതന്യാഹുവിന്റെ മരണം സംബന്ധിച്ച വാര്ത്തകള് അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും അധികൃതര് അറിയിച്ചു.