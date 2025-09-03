ബീജിംഗിലെ സൈനിക പരേഡ്: ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി അത്യാധുനിക യുദ്ധോപകരണങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്തി ചൈന

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
ചരിത്രപരമായി ആദ്യമായി ചൈന തങ്ങളുടെ അത്യാധുനിക യുദ്ധോപകരണങ്ങള് വെളിപ്പെടുത്തി. ഹൈപ്പര്സോണിക് മിസൈലുകള്, ഇലക്ട്രോണിക് യുദ്ധ സംവിധാനങ്ങള്, ആളില്ലാ യുദ്ധ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകള് എന്നിവയുള്പ്പെടെയുള്ള ഏറ്റവും നൂതനമായ സൈനിക സാങ്കേതികവിദ്യ പരസ്യമായി ബീജിംഗിലെ സൈനിക പരേഡില് അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു.
രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തില് ചൈനയുടെ വിജയത്തിന്റെ 80-ാം വാര്ഷികം ടിയാനന്മെന് സ്ക്വയറില് ആഘോഷിക്കുന്ന സൈനിക പരിപാടിയില് ചൈനയുടെ ഏറ്റവും നൂതനമായ ചില ആയുധങ്ങള് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവയില് പലതും ആദ്യമായി പരസ്യമായി പ്രദര്ശിപ്പിച്ചതാണ്. 10,000-ത്തിലധികം സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരും 100-ലധികം വിമാനങ്ങളും നൂറുകണക്കിന് ടാങ്കുകളും കവചിത വാഹനങ്ങളും പരിപാടിയില് പങ്കെടുത്തു.
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടിയുടെ ജനറല് സെക്രട്ടറിയും കേന്ദ്ര സൈനിക കമ്മീഷന് ചെയര്മാനുമായ പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിന്പിംഗ് പരേഡിന് മേല്നോട്ടം വഹിച്ചു. റഷ്യന് പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിര് പുടിന്, ഉത്തരകൊറിയന് നേതാവ് കിം ജോങ് ഉന്, ഇറാന്, മലേഷ്യ, പാകിസ്ഥാന്, നേപ്പാള്, മാലിദ്വീപ്, മ്യാന്മര്, ഇന്തോനേഷ്യ, മംഗോളിയ, സിംബാബ്വെ, മധ്യേഷ്യന് രാജ്യങ്ങള് എന്നിവിടങ്ങളില് നിന്നുള്ള വിശിഷ്ടാതിഥികള് എന്നിവരുള്പ്പെടെ രണ്ട് ഡസനിലധികം ലോക നേതാക്കളും ടിയാന്മെന് റോസ്ട്രമില് ഷിക്കൊപ്പം പങ്കെടുത്തു.