Los angeles Riots: കുടിയേറ്റക്കാർക്കെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ച് ട്രംപ്, ലോസ് ആഞ്ചലസിലെ റെയ്ഡിനിടെ സംഘർഷം സുരക്ഷാസേനയ്ക്ക് പുറമെ മറൈയ്ൻസിനെ കൂടി ഇറക്കാൻ നിർദേശം

അനധികൃതകുടിയേറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്തി നാടുകടത്തുന്നതിനായുള്ള കുടിയേറ്റകാര്യ വകുപ്പാണ് പാരമൗണ്ടില്‍ റെയ്ഡുകള്‍ നടത്തിയത്. ഇതോടെ വെള്ളിയാഴ്ചയോട് കൂടിയാണ് പ്രതിഷേധമാരംഭിച്ചത്. പ്രതിഷേധങ്ങളെ അടിച്ചമര്‍ത്താനായി രണ്ടായിരത്തോളം വരുന്ന നാഷണല്‍ ഗാര്‍ഡ് അംഗങ്ങളെ ട്രംപ് വിന്യസിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ നാഷണല്‍ ഗാര്‍ഡ് ഇറങ്ങിയിട്ടും പ്രതിഷേധം അടിച്ചൊതുക്കാന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ല. കാലിഫോര്‍ണിയ ഗവര്‍ണര്‍ ഗാവിന്‍ ന്യൂസോമിന്റെയും മറ്റ് പ്രാദേശിക നേതാക്കളുടെയും എതിര്‍പ്പുകളെ അവഗണിച്ചാണ് ട്രംപിന്റെ നടപടി. ഫെഡറല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നാഷണല്‍ ഗാര്‍ഡിനെ ഇറക്കി ജനങ്ങളെ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് ഗവര്‍ണര്‍ വ്യക്തമാക്കി. പ്രസിഡന്റിന്റെ നീക്കം നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും നിയന്ത്രണം തിരികെ നല്‍കണമെന്നും ഗവര്‍ണര്‍ വൈറ്റ് ഹൗസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

NOW: LOS ANGELES LOOKS LIKE AN ABSOLUTE WARZONE, as riots intensify

Antifa militants are now ADVANCING on police, setting more fires, and destroying property pic.twitter.com/oNKc6HNz4V