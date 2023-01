പെട്രോൾ വില 80 രൂപ വരെ ഉയരുമെന്ന് പ്രചാരണം, പാകിസ്ഥാൻ പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ നീണ്ടനിര

After Electricity & Water shortage, Reports of massive shortage of Petrol and Diesel in Pakistan. pic.twitter.com/dKyadxfl7K

രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് ഇന്ധനവിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകില്ലെന്ന് ഓയിൽ ആന്ദ് ഗ്യാസ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. 2022ൽ പാകിസ്ഥാനിൽ വിലക്കയറ്റം 25% വർധിച്ചതായാണ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് പാകിസ്ഥാൻ്റെ റിപ്പോർട്ട്. ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ,പച്ചക്കറി,പഞ്ചസായ എന്നിവയ്ക്ക് കുത്തനെ വില ഉയർന്നു. ചില പച്ചക്കറികളുടെ വില 500% വരെ വില ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.

ഭക്ഷ്യധാന്യ വിലയും സമാനമായ നിലയിൽ ഉയർന്നതിനാൽ ഭക്ഷണവിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ തമ്മിലടിക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണുള്ളത്.