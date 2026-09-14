ചുമ്മാ പരിഭ്രാന്തി പരത്തരുത്, എ ഐ ആശങ്കകളെ തള്ളി ട്രംപ്, വേഗം കുറച്ചാൽ ചൈനയ്ക്ക് മുൻതൂക്കം ലഭിക്കും
നിര്മിത ബുദ്ധിയുടെ വികാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നിര എഐ കമ്പനികളുടെ മേധാവിമാര് അനാവശ്യ ഭീതി പരത്തുകയാണെന്ന് അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ്.
നിര്മിത ബുദ്ധിയുടെ വികാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നിര എഐ കമ്പനികളുടെ മേധാവിമാര് അനാവശ്യ ഭീതി പരത്തുകയാണെന്ന് അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ്. നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാതെ വേഗത്തിലുള്ള എഐ വികസനം മനുഷ്യര്ക്ക് തന്നെ ഭീഷണിയായി മാറുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില് വിവിധ ടെക് മേധാവിമാര് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. എ ഐ വികസനത്തിന്റെ വേഗത കുറയ്ക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നായിരുന്നു ഓപ്പണ് എ ഐ, ആന്ത്രോപിക്,ടെസ്ല മേധാവിമാരുടെ പ്രതികരണം. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇതിനെ തള്ളികൊണ്ട് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് രംഗത്ത് വന്നത്.
എഐ വ്യവസായ മേഖല അനാവശ്യമായ പരിഭ്രാന്തിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അനാവശ്യമായി ഭയം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. എ ഐ വികസനത്തെ നിയന്ത്രിച്ചാല് ചൈനയുമായുള്ള സാങ്കേതിക മത്സരത്തില് യുഎസ് പിന്നിലാകും. ഇത് യുഎസിന്റെ ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്ക് തന്നെ ഭീഷണിയായി മാറും യുഎസ് ജനപ്രതിനിധിസഭാ സ്പീക്കര് മൈക്ക് ജോണ്സണ് പറഞ്ഞു.
നിര്മിതബുദ്ധി സാങ്കേതിക വിദ്യ വലിയ രീതിയില് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ആന്ത്രോപിക് മേധാവി ഡാരിയോ അമോഡെ റിപ്പോര്ട്ട് പുറത്തുവിട്ടത്. ഇതിന് പിന്നാലെ എഐ വികസനത്തിന്റെ വേഗം കുറയ്ക്കാനും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും പുറത്ത് നിന്നുള്ള സുരക്ഷാ പരിശോധകരെ അനുവദിക്കണമെന്നും അമോഡെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ആഗോളത്തലത്തില് എ ഐ കമ്പനികള് ഒന്നിച്ച് പ്രവര്ത്തിക്കുകയും അതിനായി സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങള് ഉണ്ടാക്കണമെന്നും ഇതിനായി ചൈനയോട് പോലും സഹകരിക്കണമെന്നും അമോഡെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ നിലപാടിന് അനുകൂലമായാണ് ഓപ്പണ് എഐ, ഗ്രോക് അടക്കമുള്ള കമ്പനികളും പ്രതികരിച്ചത്. എന്നാല് എ ഐ വികസനത്തില് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കുമില്ലെന്നാണ് ട്രംപിന്റെ പ്രതികരണം.