  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. വിദേശവാര്‍ത്ത
  4. Trump administration proposes ending work permits for H1B visa spouses
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 1 September 2026 (11:15 IST)

എച്ച് 1 ബി വിസക്കാരുടെ പങ്കാളികൾക്ക് വർക്ക് പെർമിറ്റ് നൽകുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കും, പുതിയ നീക്കവുമായി ട്രംപ് ഭരണകൂടം

US President Donald Trump
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Tue, 1 Sep 2026 (11:06 IST)
google-news
എച്ച് 1 ബി വിസക്കാരുടെ പങ്കാളികള്‍ക്ക് വര്‍ക്ക് പെര്‍മിറ്റ് നല്‍കുന്ന രീതി അവസാനിപ്പിക്കാനായി നിയമം കൊണ്ടുവരാനുള്ള നീക്കവുമായി ട്രംപ് ഭരണകൂടം.ഇന്ത്യക്കാരായ വലിയ വിഭാഗത്തെയാകും അമേരിക്കയുടെ ഈ നിയമം ബാധിക്കുക. നിലവില്‍ നിരവധി ഇന്ത്യക്കാരായ പ്രൊഫഷണലുകള്‍ എച്ച്1ബി വിസയില്‍ അമേരിക്കയിലുണ്ട്. നിയമം പ്രാബല്യത്തിലാകുന്നതോടെ ഇവരുടെ പങ്കാളികള്‍ക്ക് യുഎസില്‍ തൊഴില്‍ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നഷ്ടമാകും.
 
2014 മുതല്‍ 2017 വരെയുള്ള കാലത്ത് അംഗീകാരം ലഭിച്ച എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് (ഇഎഡി)ഓതറൈസേഷന്‍ ഡോക്യുമെന്റ് ഉടമകളില്‍ 93 ശതമാനവും ഇന്ത്യക്കാരാണ്. ഇതില്‍ തന്നെ 94 ശതമാനവും സ്ത്രീകളാണ്. നിയമം പ്രാബല്യത്തില്‍ വരണമെങ്കില്‍ ആദ്യം ഫെഡറല്‍ രജിസ്റ്ററില്‍ നിര്‍ദിഷ്ട നിയമനിര്‍മാണത്തിനുള്ള അറിയിപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് അഭിപ്രായങ്ങള്‍ സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ അവസരം നല്‍കുകയും ചെയ്യും. തുടര്‍ന്നാകും അന്തിമ നിയമം പുറപ്പെടുവിക്കുക. അതുവരെയും ഇഎഡി ഉള്ളവര്‍ക്ക് നിയമപ്രകാരം ജോലിയില്‍ തുടരാനാകും.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
'മറ്റ് മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെപ്പോലെ വിദേശ മെഡിക്കല്‍ ബിരുദധാരികള്‍ക്കും സ്‌റ്റൈപ്പന്‍ഡിന് അര്‍ഹതയുണ്ട്': പുതിയ ഉത്തരവുമായി കേരള ഹൈക്കോടതി

ആരാകും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ, കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ സജീവം: അയിഷ പോറ്റിയ്ക്കായി വിഡി പക്ഷം, ദീപ്തിക്കായി കെ സി

ആരാകും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ, കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ സജീവം: അയിഷ പോറ്റിയ്ക്കായി വിഡി പക്ഷം, ദീപ്തിക്കായി കെ സിസംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷന്‍ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള നിയമനത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനുള്ളില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ സജീവം.

ഇമ്രാൻ ഖാനെ പറ്റി ഒന്നും മിണ്ടരുത്, പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്ക് കർശനനിർദേശം നൽകി പിസിബി

ഇമ്രാൻ ഖാനെ പറ്റി ഒന്നും മിണ്ടരുത്, പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്ക് കർശനനിർദേശം നൽകി പിസിബിമുന്‍ നായകനും 1992ലെ ലോകകപ്പ് ജേതാവുമായ ഇതിഹാസതാരം ഇമ്രാന്‍ ഖാന്റെ ജയില്‍വാസത്തെ പറ്റി താരങ്ങളാരും പരസ്യപ്രസ്താവനകള്‍ നടത്തരുതെന്ന കര്‍ശന നിര്‍ദേശം നല്‍കി പാകിസ്ഥാന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ്.

ആഹാ... അഹാന - നിമിഷ് വിവാഹം സെപ്റ്റംബർ 13നോ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ കമൻ്റ് മുക്കി അഹാന

ആഹാ... അഹാന - നിമിഷ് വിവാഹം സെപ്റ്റംബർ 13നോ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ കമൻ്റ് മുക്കി അഹാനകഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി അഹാനയുടെ വിവാഹം ആരാധകര്‍ക്കിടയില്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചാവിഷയമാണ്.

വന്ദേമാതരം: ആറ് പദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിയോ? കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ യഥാർഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത്?

വന്ദേമാതരം: ആറ് പദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിയോ? കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ യഥാർഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത്?ദേശീയഗീതമായ 'ജനഗണമന'യ്ക്ക് പുറമെ ദേശീയഗാനമായ 'വന്ദേമാതര'ത്തിന്റെ ആലാപനത്തിലും പുതിയ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍.

ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ വേണ്ട, താനെയിലും വിശാഖപട്ടണത്തും തെരുവില്‍ ഇറങ്ങി ജനം

ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ വേണ്ട, താനെയിലും വിശാഖപട്ടണത്തും തെരുവില്‍ ഇറങ്ങി ജനംതാനെയില്‍ വേക്ക് അപ്പ് താനെക്കര്‍ എന്ന കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സമരം. പ്രദേശത്ത് 53.8 ഏക്കറില്‍ 47,000 കോടി മുതല്‍മുടക്കിലാണ് ആമസോണിന്റെ ഡാറ്റ സെന്റര്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്.

'വിജയ് പ്രധാനമന്ത്രിയാകും'; 2026 ലെ ഏറ്റവും വലിയ തമാശയെന്ന് ടിടിവി ധിനകരൻ

'വിജയ് പ്രധാനമന്ത്രിയാകും'; 2026 ലെ ഏറ്റവും വലിയ തമാശയെന്ന് ടിടിവി ധിനകരൻതമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ജോസഫ് വിജയ് 2029 ൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങളിൽ പ്രതികരിച്ച് അമ്മ മക്കൾ മുന്നേട്ര കഴകം (AMMK) ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടിടിവി ദിനകരൻ. 2026 ലെ ഏറ്റവും വലിയ തമാശയാണിതെന്ന് ദിനകരൻ പരിഹസിച്ചു.

രാജ്യം പുരോഗതിയിൽ, ചിലർ നുണകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു, പക്ഷേ... ജനങ്ങൾ ചെലവ് ചുരുക്കണം!

രാജ്യം പുരോഗതിയിൽ, ചിലർ നുണകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു, പക്ഷേ... ജനങ്ങൾ ചെലവ് ചുരുക്കണം!രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ കഠിനാദ്ധ്വാനത്തിന്റെയും ദൃഡനിശ്ചയത്തിന്റെയും വിജയമാണിതെന്നും എന്നാല്‍ രാജ്യം മികച്ച വളര്‍ച്ച കൈവരിക്കുമ്പോള്‍ ചിലര്‍ നിരാശയില്‍ അസത്യങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയില്‍ ജയിലുകളിലെ അക്രമം വര്‍ധിക്കുന്നു; കാരണം ജയിലുകളിലെ തിരക്ക്

ഇന്ത്യയില്‍ ജയിലുകളിലെ അക്രമം വര്‍ധിക്കുന്നു; കാരണം ജയിലുകളിലെ തിരക്ക്ഇന്ത്യയിലെ ജയിലുകളില്‍ തടവുകാര്‍ തമ്മിലുള്ള അക്രമം രൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ആശങ്കാജനകമായ അവസ്ഥയ്ക്ക് പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്ന് ജയിലുകളിലെ അമിത തിരക്കാണെന്ന് പാര്‍ലമെന്ററി സമിതിയുടെ അന്വേഷണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

എച്ച് 1 ബി വിസക്കാരുടെ പങ്കാളികൾക്ക് വർക്ക് പെർമിറ്റ് നൽകുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കും, പുതിയ നീക്കവുമായി ട്രംപ് ഭരണകൂടം

എച്ച് 1 ബി വിസക്കാരുടെ പങ്കാളികൾക്ക് വർക്ക് പെർമിറ്റ് നൽകുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കും, പുതിയ നീക്കവുമായി ട്രംപ് ഭരണകൂടംനിലവില്‍ നിരവധി ഇന്ത്യക്കാരായ പ്രൊഫഷണലുകള്‍ എച്ച്1ബി വിസയില്‍ അമേരിക്കയിലുണ്ട്. നിയമം പ്രാബല്യത്തിലാകുന്നതോടെ ഇവരുടെ പങ്കാളികള്‍ക്ക് യുഎസില്‍ തൊഴില്‍ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നഷ്ടമാകും.

'മറ്റ് മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെപ്പോലെ വിദേശ മെഡിക്കല്‍ ബിരുദധാരികള്‍ക്കും സ്‌റ്റൈപ്പന്‍ഡിന് അര്‍ഹതയുണ്ട്': പുതിയ ഉത്തരവുമായി കേരള ഹൈക്കോടതി

'മറ്റ് മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെപ്പോലെ വിദേശ മെഡിക്കല്‍ ബിരുദധാരികള്‍ക്കും സ്‌റ്റൈപ്പന്‍ഡിന് അര്‍ഹതയുണ്ട്': പുതിയ ഉത്തരവുമായി കേരള ഹൈക്കോടതിവിദേശത്ത് വൈദ്യപഠനം പൂര്‍ത്തിയാക്കി (FMG) രാജ്യത്ത് ഇന്റേണ്‍ഷിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടര്‍മാരില്‍ നിന്ന് ഫീസ് ഈടാക്കരുതെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.