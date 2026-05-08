ബലാത്സംഗ, പോക്‌സോ കേസുകളിലെ കുറ്റവാളികള്‍ക്ക് പരോള്‍ നിരോധിക്കണമെന്ന് ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷന്‍

ശ്രീനു എസ്| Last Modified വെള്ളി, 8 മെയ് 2026 (19:54 IST)
ന്യൂഡല്‍ഹി: ബലാത്സംഗം, ലൈംഗികാതിക്രമം, സ്ത്രീകള്‍ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കുമെതിരായ മറ്റ് ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ എന്നിവയില്‍ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവര്‍ക്ക് പരോള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും നിരോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷന്‍ (എന്‍സിഡബ്ല്യു) ഉടന്‍ കേന്ദ്രത്തിന് ശുപാര്‍ശകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കുമെന്ന് കമ്മീഷന്‍ ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍ വിജയ രഹത്കര്‍ പറഞ്ഞു.

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൂനെ ജില്ലയിലെ നസ്രാപൂരില്‍ നിന്ന് അടുത്തിടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ലൈംഗികാതിക്രമ കേസിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ നീക്കം. സ്ത്രീകള്‍ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കുമെതിരായ ഹീനമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട കുറ്റവാളികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിലവിലുള്ള പരോള്‍ ചട്ടക്കൂടില്‍ കമ്മീഷന്‍ ഗുരുതരമായ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു.

സ്ത്രീകള്‍ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കുമെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന കേസുകളില്‍ നീതി നടപ്പാക്കല്‍ സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് സമഗ്രമായ വ്യവസ്ഥാപരമായ പരിഷ്‌കാരങ്ങളും കമ്മീഷന്‍ ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുമെന്ന് രഹത്കര്‍ പറഞ്ഞു.


